Как нарезать лук без слёз? Профессиональный шеф-повар Гордон Рамзи поделился лайфхаком

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.05.2024 16:43 , Обновлено: 29.05.2024

Часто испытываете дискомфорт во время нарезки лука и не можете избавиться от слёз? Воспользуйтесь методом знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи. Его способ не только поможет избежать слезотечения, но и позволит идеально нарезать лук мелкими кубиками. В чём секрет этого трюка?

Как избежать слёз при нарезке лука? Способ Гордона Рамзи

Нарезка лука часто заканчивается слезотечением и ощущением неприятного жжения в глазах. К счастью, есть метод, с помощью которого можно избежать такой ситуации. Советом о том, как правильно нарезать лук, поделился шеф-повар Мишлен Гордон Рамзи, который обслуживает рестораны по всему миру.

Согласно опубликованной им записи, главное — оставить часть корня нетронутой после очистки внешней кожуры лука. Это распространенная ошибка: если корень удалить или разрезать, лук станет начнёт выделять раздражающие глаза ферменты. Поэтому просто избегайте этого элемента, чтобы избавиться от слезоточения.

Нарезаем лук – как это сделать мастерски?

В своем видео Гордон Рамзи также показал, как правильно нарезать лук, пошагово объяснив весь процесс. Поэтому, если вы хотите готовить как мастер, вы должны следовать следующим советам:

Кладя руку на разделочную доску, следует держать один палец спереди, а два сзади. Передний палец будет направлять нож во время резки, облегчая процесс и защищая ваши пальцы. Кусочки лука следует нарезать кончиком ножа, работая по направлению к корню. В то же время будьте осторожны, не срезайте слишком близко к корню. Ваш нож должен совершать длинные удары. Нарезав лук, сдвиньте его назад так, чтобы он выглядел так же, как вначале. Затем лезвием ножа сделайте горизонтальный надрез по направлению к верху ломтиков. Идите до конца до другого конца луковицы. Следующий шаг – разрезать лук вертикально. Для этого нам нужно держать кусочки как можно ближе друг к другу, в результате чего получатся нарезанные кубиками кусочки. Наконец, нашинкуйте лук вокруг небольшого кусочка корня, чтобы ничего не потерять.

Ранее Telegraf.news писал о том, что прилавки белорусских магазинов постепенно заполняются свежей и такой желанно клубникой. Совсем скоро ягода уже созреет и на всех грядках. Клубника любима практически всеми, но когда дело доходит до её мытья, многих людей одолевает сомнение. А как её эффективно почистить? Достаточно ли просто воды? А может, клубнику вообще не нужно мыть? Кажется, что ответ лежит где-то на поверхности, но многие допускают в этом деле ошибку.

Как правильно помыть клубнику? Проверьте, не допускаете ли вы эту распространённую ошибку