Большинство людей неправильно нарезает лук? Эта "апельсиновая" техника облегчит готовку

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Опубликовано: 09.10.2024 11:36 , Обновлено: 09.10.2024

Лук — обязательный ингредиент для многих блюд. Мы тушим его, жарим на сковороде, запекаем в духовке, а некоторые любят есть его сырым. К сожалению, нарезать овощ бывает проблематично и часто заканчивается пролитием слез. Однако есть способ превратить нарезку лука в простейшую кухонную процедуру.

Для начала очистите лук. Затем переверните его так, чтобы часть, где был корень оказалась сверху.

После возьмите острый нож и начните резать лук на сегменты, “прямо как апельсин”. Однако не затрагивайте верхушку.

Последний шаг — перевернуть овощ на бок и нашинковать его.

Благодаря этому трюку лук не будет расслаиваться, а его нарезка перестанет быть хлопотной. Посмотрите видео, как правильно этот сделать.

Многим пользователям в TikTok понравился такой способ нарезки. «Это гениально», “Я всю жизнь делала это неправильно“, „Это решило все мои проблемы“. - написали они в комментариях.

Однако некоторые люди не остались в восторге. Пользователи, назвавшие себя “шеф-поварами” заявили, что способ “ужасен” и на это “больно смотреть”.

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Профессиональный способ быстро и красиво нарезать лук

В свою очередь шеф-повар Эдуард Тибилов в программе Bon Appetit показал профессиональный и быстрый способ шинкования лука.

Зачистите лук, оставив хвостик. Разрежьте луковицу на половины. На одной из частей сделайте “насечки” по длине, не дорезая до конца. Сделайте поперечные надрезы, тоже не до конца. Нашинкуйте лук, как показано на видео ниже.

[info_b]Шеф-повар обратил внимание, что при нарезке пальцы необходимо ставить на ногти, чтобы лезвие ножа “скользило по руке”. [/info_b]

Также он показал, как нарезать лук кольцами.

Как нарезать лук без слёз?

Один из многих способов нарезать лук без слез - это предварительно охладить его. Просто положите его в морозилку примерно на 30 минут. Если лук достаточно охлажден, он не будет раздражать глаза, когда вы будете его резать.

Не менее важно всегда нарезать лук острым ножом. Таким образом, вы прорезаете слои, не раздавливая их волокна. При этом выделяется меньше энзимов, которые вызывают раздражение глаз.

Нелишним будет время от времени смачивать нож в воде, чтобы нейтрализовать едкий газ.

Ранее Telegraf.news советовал воспользоваться методом знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи. Его способ не только поможет избежать слезотечения, но и позволит идеально нарезать лук мелкими кубиками. В чём секрет этого трюка?

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