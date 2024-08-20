Как быстро подготовить капусту для голубцов? Этот простой лайфхак собрал более 3 млн просмотров в TikTok

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Опубликовано: 20.08.2024 17:18 , Обновлено: 18.11.2024

Иногда простые и, казалось бы, очевидные решения давних задач становятся настоящим откровением для многих людей. Так получилось и с простым лайфхаком с капустой, которым поделилась одна из пользовательниц TikТok. 30-секундный ролик о том, как быстро подготовить листья для голубцов, собрал миллионы просмотров.

Для того чтобы подготовить листья капусты для голубцов, совсем необязательно подолгу стоять у плиты с варящейся капустой и постепенно снимать обварившиеся листья. Можно значительно ускорить процесс, и при этом все листья капусты будут сходить легко, без усилий и дополнительных манипуляций.

Для этого нужно просто разрезать кочан капусты пополам (а лучше чуть ниже середины, по «плечикам») и верхнюю часть обварить в кипящей воде либо разогреть в пакете в микроволновке в течение 10 минут.

После этого капустные листья будут готовы к использованию.

Многие пользователи признались, что невзирая на долгие годы готовки голубцов не знали о таком способе.

“Век живу и учусь. Девочке 63 годика”, написала одна из пользовательниц.

“Спасибо за информацию, даже не знала, что так можно”, - добавила другая.

“Обожаю голубцы, но ненавижу разбирать капусту. А тут такой совет! Спасибо огромное”, - ещё один комментарий под видео.

Некоторые комментаторы поделились своими способами подготовки листьев для голубцов.

“А я вообще покупаю капусту и кладу в морозилку. Когда захотелось голубцов, достала, разморозила, без проблем разобрала по листочкам, накрутила и потушила”, - написала одна из девушек под видео.

Однако некоторые пользователи сослались на то, что при таком способе капуста получается “резиновой”.

“Я делаю теперь из пекинской капусты. Вкусно и быстро. Ошпариваю, всё заворачиваю, на противень, заливаю воду со специями + чеснок и в духовку на 15-20 минут”, - поделилась своим способом приготовления ещё одна пользовательница.

“Вся жизнь так проходит. Мы её квасим. Из свежей голубцы не делаем”, - высказался ещё один комментатор.

“Я тоже делаю так. Остальное на борщ или на салат”, - резюмировал другой пользователь.

Ранее Telegraf.news писал о том, что голубцы — одно из тех блюд, которое многие боятся “редактировать”. Однако в экспериментах нередко рождаются рецепты, по которым хочется готовить снова и снова. Эта версия голубцов может показаться максимально странной. В них нет привычных белокочанной капусты и риса, но после их приготовления может случиться, что вы и не захотите их больше использовать. Чем же их заменить?

Без капусты и риса. Этот рецепт голубцов заставит вас забыть классический рецепт. Чем заменить ингредиенты?