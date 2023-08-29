Замените сливочное на бутербродах "маслом богов". Как приготовить дома за 5 минут?

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Опубликовано: 29.08.2023 10:20 , Обновлено: 06.09.2023

Кто из нас не любит бутерброды? Это простое, но такое вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. А что, если заменить обычное сливочное масло на намазку, которую называют "маслом богов"? Оно не только добавит оригинальности, но и подарит вашему блюду неповторимый вкус, а также обогатит его множеством питательных веществ. И самое главное — приготовить его можно всего за 5 минут (или меньше) прямо у себя дома!

Что такое “масло богов”?

“Масло богов” имеет гладкую текстуру и обладает многими полезными свойствами. Это более здоровая альтернатива классическому сливочному маслу, которую можно легко приготовить в домашних условиях. Более того, вкус намазки можно менять по своему усмотрению — на чесночный, острый, соленый или кислый.

Делают “масло богов” из авокадо, которое сейчас продают во многих магазинах.

Как приготовить альтернативу сливочному маслу?

Сначала нужно разрезать авокадо пополам, удалить косточку и вынуть мякоть ложкой.

Затем положите мякоть авокадо в блендер или кухонный комбайн. Взбейте его. Если у вас нет блендера или комбайна, просто раздавите мякоть авокадо вилкой или натрите на терке (если он не очень мягкий).

Потом добавьте к получившейся пасте следующие ингредиенты:

лимонный сок

соль;

перец;

чеснок (свежий или сухой).

По желанию можно добавить другие ароматизаторы, например свежую зелень, хлопья чили или другие специи. Не бойтесь экспериментировать.

Готовое “масло богов” можно намазать на хлеб и использовать для создания различных вкусовых комбинаций, добавляя яйца, холодную нарезку, овощи или сыр.

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Кому нужно есть “масло богов”?

“Масло богов” следует включать в рацион людей, борющихся с высоким уровнем плохого холестерина.

Козырь авокадо — содержание в нем полезных жиров, в частности олеиновой кислоты. Это мононенасыщенный жир, оказывающий благотворное влияние на уровень холестерина. Повышая уровень хорошего холестерина (HDL) и снижая уровень плохого холестерина (LDL), авокадо способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Pysznosci.

Людям с нерегулярной работой кишечника и другими проблемами пищеварения также будет полезно “масло богов”. Авокадо является источником клетчатки, которая играет ключевую роль в регулировании пищеварительных процессов и поддержании здоровья пищеварительной системы. Клетчатка способствует правильному функционированию кишечника, предотвращает запоры и помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Более того, продукты, богатые клетчаткой, позволяют дольше сохранять чувство сытости.

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Авокадо — источник витаминов и минералов

“Масло богов” пополнит ваш рацион необходимыми витаминами и минералами. Авокадо содержит витамин Е — мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами и защищает клетки от окислительного разрушения.

Он также является источником витамина К, который играет ключевую роль в свертывании крови и поддерживает здоровье костей, регулируя обмен кальция. Еще один витамин — это витамин С, который обладает свойствами, укрепляющими иммунную систему.

Не следует забывать и о содержании калия в авокадо. Этот важный минерал выполняет важную функцию в регуляции артериального давления, электролитного баланса и функционирования нервной системы.

Кому нельзя есть авокадо?

Авокадо может быть опасным для людей, страдающих аллергией на этот продукт.

Также, людям с с заболеваниями печени (гепатоз, холецистит), при проблемах с желчным пузырем, людям, имеющим аутоиммунные заболевания или низкий иммунитет, а также тем, кто страдает от ожирения или имеет повышенный аппетит, предупредили диетологи.

Как сделать сливочное масло дома за 10 минут?

Впрочем, если вы по каким-то причинах не захотели сделать пасту из авокадо, то вы можете приготовить дома и обычное сливочное масло. Это займет всего минут 10. При этом вы получите полностью натуральный продукт. Для домашнего сливочного масла понадобится обычная стеклянная банка или пластмассовая бутылка. Подробнее читайте по ссылке.