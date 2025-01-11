Креветки ещё никогда не очищались так легко. Нашли 3 способа отделить отходы от мяса с минимальной потерей продукта

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Опубликовано: 11.01.2025 07:00 , Обновлено: 09.01.2025

Креветки — один из самых желанных деликатесных морепродуктов на прилавках магазинов. Однако, купив их и приступив к очистке, можно столкнуться с немалым разочарованием. Отделить мясо от панцирей и головы "чисто" не получается, и в результате существенная часть дорогого продукта отправляется в отходы. Однако, если взять на заметку некоторые хитрости, то дело пойдёт быстрее, а деликатеса на тарелке станет больше. Журналист Telegraf.news собрал способы, чтобы очистить креветки быстро и без потерь.

Сегодня разнообразие креветок в магазинах Беларуси может вполне удовлетворить пожелания гурманов. Этих ракообразных покупают в качестве закуски к пиву, как добавку в салаты и для приготовления других любимых блюд.

В наиболее крупных торговых сетях почти всегда можно встретить “аргентинские”, “королевские”, “ваннамей”. Однако ценник даже на неочищенные креветки немаленький и в среднем стартует от 40 рублей за килограмм. Потому побаловать себя заморским продуктом решаются далеко не все белорусы. Нередко после покупки креветок и их очистки выясняется, что количество съедобного до обидного мало, а если ракообразных ещё и неудачно почистить, то мяса получится ещё меньше.

Но, как и в любом деле, важно знать некоторые хитрости и набить руку. Вот какие способы избавят продукт от лишнего и не дадут еде попасть в отходы.

Почистить креветку ножницами

Одним из способов очистки креветок поделился в TikTok фудблогер Василий Мишлен, который особенно часто делится рецептами блюд с морепродуктами. Он очищает креветки при помощи ножниц.

Сначала нужно оторвать у креветки голову, а затем разрезать хитиновую оболочку по хребту и извлечь съедобную часть, оторвав её от хвостика. Также по хребту находится кишка ракообразного, которую следует поддеть пальцем и снять. Креветка очищена.

[info_b]К слову, некоторые любители креветок не считают нужным удалять “чёрную полоску” на спинке ракообразного. Между тем, это ничто иное, как её кишечник, который содержит продукты жизнедеятельности креветки. По мнению экспертов, при должной термической обработке (как минимум 60 градусов Цельсия) употребление креветки с кишечником не будет нести угрозы здоровью. Однако, кроме того, что блюдо потеряет в эстетике, оно может приобрести горечь и неприятный запах. [/info_b]

https://www.tiktok.com/@vasilymishlen/video/7303503012230679809?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&t=1736417637799

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Почистить вилкой

Очень быстро можно почистить креветку, применив обычную вилку. Если креветки мелкие, то можно оторвать голову и просто надеть креветку на зубец вилки панцирем со стороны хребта, а затем выдавить из оболочки, как показано в видеоролике ниже.

https://www.tiktok.com/@dycmpdb0surs/video/7047863952524528898?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&t=1736417637799

Если креветка покрупнее, её также можно очистить вилкой, просто надрывая панцирь по хребту. Сделать так можно и ножом.

https://www.tiktok.com/@alsu_maliby/video/6933564331082648833?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&t=1736417637799

Удалить кишку у креветки тоже можно при помощи вилки.

Шеф-повар Виктор Титов делает это, когда креветка ещё в панцире. Для этого он вилкой прокалывает её на месте сгиба со стороны хребта. Нужно поддеть кишку и вытащить её. Для удобства он порекомендовал использовать салфетку, о которую можно вытирать руку в процессе.

https://www.tiktok.com/@cheftitov/video/7246422770718952710?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&amp;amp;t=1736417637799

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Почистить руками и зубочисткой

Способом без применения ножниц и вилки поделилась фуршет-мастер из Борисова Анна Павлюченко. Она показала, как очистить креветку просто руками.

Процедура начинается с отрывания головы, после чего с креветки снимают панцирь пальцами.

Следующий шаг — потянуть креветку за открывшийся на кончике хвостик. Это оголит хребет, обнажив кишку, которую останется только подцепить зубочисткой или пальцами и снять.

https://www.tiktok.com/@aniapavluchenko/video/7328722231423454469?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&t=1736417637799

Если вы хотите максимально сохранить целостность филе креветки и при этом избавиться от всего лишнего, то можно воспользоваться методикой, которую показал шеф-повар Илья Лазерсон.

Для того чтобы очистить креветку от кишки внутри филе, он также использует зубочистку. Достаточно слегка поддеть ею кишку, ухватиться пальцами и потянуть. Немного аккуратности — и она свободно покидает креветку, вытягиваясь ниточкой. Этот принцип похож на способ с применением вилки.

https://www.tiktok.com/@lazersony/video/7448258097367371015?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&t=1736417637799

Достать кишку можно и просто зубочисткой, накрутив её немного на палочку. Вот как в этом видеоролике.

https://www.tiktok.com/@lara_kitchen_food/video/7005559460957588737?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&t=1736417637799

Ранее Telegraf.news писал о том, что чистка свежей рыбы никому не приносит удовольствия. Во многом это связано со сложностью очистки определённых видов и большими времязатратами на процесс. Кто-то использует для снятия чешуи вилку, а кто-то — обычный нож. Однако существует простое приспособление, которое может значительно ускорить очистку рыбы. Как его сделать, показали в TikТok.

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