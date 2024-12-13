Рыбу можно почистить морковкой? Шеф-повар проверил эффективность "самого странного трюка из соцсетей"

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Опубликовано: 13.12.2024 12:52 , Обновлено: 13.12.2024

Социальные сети — неиссякаемый источник всевозможных лайфхаков и советов. Некоторые из них гениальны в своей простоте, а другие заставляют только почесать затылок. А есть и такие, которые поначалу шокируют, но на практике вызывают удивление эффективностью. Многие из странных и неочевидных лайфхаков в Instagram и TikTok проверяет на практике шеф-повар Анатолий Добровольский. На этот раз он узнал, действительно ли можно почистить рыбу с помощью... морковки.

Очистка чешуи со свежей рыбы – занятие не самое приятное. Неудивительно, что многие люди ищут способы облегчить этот процесс. Кто-то для этого использует ложку, кто-то вилку. Среди нестандартных способов – ошпаривание кипятком, чистка при помощи кёрхера и пивных пробок.

Однако оказывается, можно получить аналогичный результат, если вооружиться обычной морковкой.

Этот странный и сомнительный трюк, который завирусился в соцсетях, решил проверить шеф-повар и популярный в Instagram фудблогер Анатолий Добровольский.

«Тестируем самый странный трюк: чистку рыбы морковью. Сработает ли это или это будет полный провал?» – написал он под видеороликом.

Проверить действенность лайфхака автор решил на примере форели.

Чтобы очистить рыбу морковью, овощ следует разрезать по диагонали, чтобы получился острый срез. Разместите рыбу на разделочной доске или на столе, прижимая её одной рукой, а другой держите нарезанный кусок моркови.

Приложите морковь срезом вниз к чешуе рыбы и осторожно проводите ей против направления роста чешуи. Острая часть моркови должна приподнимать чешую и легко снимать её. Хотя это может показаться необычным, данный метод действительно работает.

Запись собрала множество реакций и комментариев. Пользователи соцсети также удивились тому, что необычный метод действительно работает.

“Мне нравятся подобные советы, и я представляю, как застреваю на острове, ищу морковь и ловлю рыбу, а затем делаю так, чтобы счистить чешую”, - написал один из комментаторов.

“Несовсем понятно, зачем использовать разрезанную ножом морковку, когда есть нож”, - высказался другой.

“Делали тест с ножом и морковкой. Наполовину меньше усилий, больше точности и в руку ложится лучше. Я говорю это, потому что мой отец пожилой рыбак и он больше не мог счищать большую чешую. Он так увлечённо говорил со мной про морковку… Так что ему это действительно помогло”, - рассказал один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что чистка свежей рыбы никому не приносит удовольствия. Во многом это связано со сложностью очистки определённых видов и большими времязатратами на процесс. Кто-то использует для снятия чешуи вилку, а кто-то — обычный нож. Однако существует простое приспособление, которое может значительно ускорить очистку рыбы. Как его сделать, показали в TikТok.

Как быстро почистить рыбу от чешуи? Этот «дедушкин» способ собрал почти миллион просмотров в TikTok