Как быстро почистить рыбу от чешуи? Этот "дедушкин" способ собрал почти миллион просмотров в TikTok

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Опубликовано: 12.09.2024 16:34 , Обновлено: 12.09.2024

Чистка свежей рыбы никому не приносит удовольствия. Во многом это связано со сложностью очистки определённых видов и большими времязатратами на процесс. Кто-то использует для снятия чешуи вилку, а кто-то - обычный нож. Однако существует простое приспособление, которое может значительно ускорить очистку рыбы. Как его сделать, показали в TikТok.

Пользовательница TikTok с ником babyckaidedycka регулярно делится в своём блоге лайфхакми и рецептами заготовок своей семьи. В одном из роликов она продемонстрировала самодельное приспособление, которое использует для очистки рыбы.

По её словам, такой инструмент позволяет снять чешую со всей рыбы за 3 минуты пригодится не только рыбакам, но и их жёнам.

Для создания нехитрого инструмента были использованы 3 металлические крышки из-под стеклянных бутылок, а также деревянный брусок. Крышки нужно закрепить на бруске при помощи гвоздей. Инструмент можно сделать вертикальныс, как в видео, так и горизонтальным.

Пользователи соцсети оценили задумку. Кто-то рассказал, что также использует такой инструмент уже много лет, а некоторые комментаторы рассказали про свои способы очистки рыбы.

“Уже 20 лет назад жена сделала горизонтальный! Понравилось. До сих пор используем!” - поделился один из пользователей.

“У меня мой папа также сделал, только с одной крышкой. Тоже нормально чистить”, - добавила другая пользовательница.

“Рыбу с крупной чешуей (карась, карп, амур и т.п.) чищу столовой ложкой от хвоста в сторону головы, отлично чешуя остается в ложке и не летит по всей кухне, а окуня и щуку теркой для картофельных”, - рассказал под видео один из комментаторов.

“Мой сынуля чистит кёрхером”, - написала другая пользовательница.

“Обдайте рыбу кипятком и чешуя снимется пальцами”, - написал ещё кто-то.

Некоторые комментаторы предположили, что такой инструмент не избавит от сложности очистки некоторых видов рыб, например окуня. Однако нашлись пользователи, которые предложили другие способы.

“Обдаю горячей водой и чищу мелкой тёркой”, - рассказала девушка под видео.

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