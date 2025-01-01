Содержат ртуть или диоксины. Клинический диетолог назвала 6 видов рыб, которые нельзя есть

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Опубликовано: 01.01.2025 11:38 , Обновлено: 01.01.2025

Клинический диетолог доктор Анета Яхнис-Моржи в интервью Tok FM объяснила, как условия выращивания влияют на качество рыбы. Она также подчеркнула значение термической обработки. Кроме того, эксперт перечислила виды рыб, которые вообще не стоит употреблять из-за высокого содержания диоксинов.

Польский клинический диетолог доктор Анета Яхнис-Моржи отметила, что важен не только вид рыбы, но и то, где она растет, чем ее кормят, как транспортируют и подвергают ли стрессу.

В качестве примера она привела пангасиуса, которую многие считают вредной. Однако в исследованиях есть расхождения именно из-за разных условий выращивания. Рыба с бедной вьетнамской фермы будет вредной, а рыба с сертифицированной фермы - высококачественным продуктом.

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Где искать такую информацию? Доктор Яхнис-Морзи рассказала о Морском институте рыболовства (МИР).

“Основываясь на данных МИР за последние годы, мы знаем, что, помимо балтийского лосося и трески, балтийская сельдь и килька содержат большое количество диоксинов (общее название сильно ядовитых химических соединений), и их вообще нельзя употреблять в пищу, - говорит она.

[info_b]Диоксины — это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Величина летальной дозы для этих веществ достигает 10−6 г на 1 кг живого веса, что существенно (на несколько порядков) меньше аналогичной величины для некоторых боевых отравляющих веществ, например, для зомана, зарина и табуна (порядка 10−3 г/кг).[/info_b]

Диетолог подчеркнула, что следует быть осторожными с рыбой, обитающей на дне водоемов, где могут оседать загрязняющие вещества. Она объясняет, что креветки, кальмары и хищные рыбы, такие как акула, тунец и угорь , могут накапливать тяжелые металлы, такие как ртуть.

“Однако […] тунец, хотя многое зависит от вида и места вылова, содержит в несколько раз меньше ртути, чем некоторые распространенные виды рыб. Балтийская рыба, особенно балтийский лосось или морская форель, не содержит тяжелых металлов в больших количествах, зато содержит огромное количество диоксинов», - добавила она в интервью Tok FM.

Химическая обработка рыбы также влияет на ее питательную ценность. Доктор Анета Яхнис-Морзи обратила особое внимание на копченую рыбу, которая содержит больше диоксинов, являющихся канцерогенами. В качестве примера она привела скумбрию, которая наиболее популярна именно в копченом виде - так рыба теряет значительную часть своей ценности .

“Если уж и употреблять ее, то только изредка», - резюмировала диетолог.

Ранее Telegraf.news писал, что все больше белорусов начинают охотнее включать рыбу в свой ежедневный рацион. Но высокие цены на лосось, треску и другие деликатесы становятся проблемой на пути к здоровому питанию. В этом случае стоит заинтересоваться чуть более дешевыми, но не менее вкусными и питательными альтернативами. Одна из них доступна во многих магазинах Беларуси.

Эту более дешевую альтернативу лососю зря не едят многие белорусы. Почему нужно включить в рацион?