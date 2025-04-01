Кому из белорусов нужно менять постельное в 2 раза чаще? Эксперт по сну назвала 7 факторов

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Опубликовано: 01.04.2025 09:30 , Обновлено: 01.04.2025

После долгого дня нет ничего лучше, чем лечь в кровать, застеленную чистым постельным бельём. Но, поскольку простыни и наволочки быстро загрязняются от пота, кожного жира, омертвевшей кожи и косметики, их регулярно нужно стирать. Но как часто это делать? Эксперт рассказала, когда следует менять постельное бельё и как его правильно стирать, чтобы оно прослужило дольше.

Как часто нужно менять и стирать постельное бельё?

Доктор Линдси Браунинг, дипломированный психолог, нейробиолог и эксперт по сну, рекомендует менять постельное белье раз в неделю, или хотя бы каждые две недели.

[info_b]Интересное исследование на эту тему провела британской международной компании YouGov, которая занимается маркетинговыми исследованиями и опросами общественного мнения. Она провела опрос 2250 взрослых британцев и выяснила, что почти половина одиноких мужчин не стирают постельное бельё до четырёх месяцев подряд.[/info_b]

Почему важно часто менять постельное бельё?

Гигиена важна, даже когда речь идёт о наших постельных принадлежностях. Если вы не видите пятен или не чувствуете запаха, это не значит, что ваши простыни чистые. На простынях может скапливаться омертвевшая кожа, шерсть животных, пыльца, косметика, кожный жир, пот и другие загрязнения, которые являются благоприятной средой для размножения бактерий и пылевых клещей.

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Однако есть несколько факторов, которые могут повлиять на частоту стирки:

Климат. В жарком климате или летом лучше менять постельное бельё чаще, возможно даже раз в 4–5 дней, поскольку потоотделение усиливается. Аллергия. Если у вас аллергия на пыль или другие бытовые аллергены, стоит стирать постельные принадлежности ещё чаще — до двух раз в неделю. Здоровье. Людям с чувствительной кожей или кожными заболеваниями также нужно чаще менять постельное бельё.

Также следует стирать постельное бельё чаще, если:

вы часто потеете;

в вашей постели спит домашний питомец;

вы едите в постели;

вы часто лежите в постели в одежде, которую надевали, выходя из дома.

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Фото иллюстрационное

Как лучше всего стирать постельное в машине?

Большинство белья можно стирать в машине, и их не так уж сложно чистить. Постельное из хлопка и льна особенно легки в стирке, тогда как шёлк и атлас относятся к деликатным тканям и требуют щадящей стирки при низкой температуре. Отжимать их нужно на медленном цикле отжима.

Что ещё нужно учитывать при стирке постельного белья:

Не перегружайте стиральную машинку

Есть соблазн побыстрее закончить со стиркой, закинув всё бельё в барабан машинки. Так делать нельзя. Слишком много белья мешает правильной циркуляции воды и моющего средства внутри барабана. В результате вещи плохо отстирываются, остаются грязными или мыльными. Также из-за большого количества белья возникает риск неравномерного распределения вещей, и машина может начать сильно вибрировать или даже «ходить» по полу. Это создаёт дополнительную нагрузку на амортизаторы и другие компоненты машины.

Лучше стирать простыни вместе с наволочками, а более объёмные пододеяльники, одеяла и покрывала стирать отдельно.

Желательно не стирать одежду вместе с постельным бельём. Различные типы тканей могут по-разному реагировать на стирку, что может привести к изменению оттенка или даже окрашиванию друг друга. Кроме того, пуговицы и молнии на одежде могут повредить постельное бельё.

2 . Проверяйте этикетки перед стиркой

Если на белье есть этикетка по уходу, лучше посмотреть на неё, чтобы проверить максимальную температуру стирки. Постельное бельё лучше стирать на самой высокой температуре, так как горячая вода эффективно убивает микробы, а также растворяет жир. Но некоторые ткани могут дать усадку из-за стирки в горячей воде.

Хлопок можно стирать в горячей воде, для полиэстера лучше использовать тёплую воду, а для шёлка и атласа — едва тёплую.

3. Разделяйте бельё по цвету

Чтобы сохранить цвет постельного белья и предотвратить окрашивание, перед стиркой обязательно нужно разделить вещи на светлые и тёмные.

4. Проверяйте постельное бельё на наличие пятен

Если на белье есть стойкие пятна, перед основной стиркой лучше попробовать их удалить. Замочите вещи с пятнами на некоторое время в воде с любым моющим средством и затем аккуратно потрите загрязнения.

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5. Не используйте слишком много моющего средства

Слишком большое количество моющего средства может привести к тому, что после стирки на белье могут остаться белые разводы. Обильная пена затрудняет эффективное полоскание, и машина не сможет удалить все остатки моющего средства с вещей. Также остаточные частицы моющего средства на белье могут вызывать раздражение кожи и аллергию, особенно у людей с чувствительной кожей.

Кроме того, лишняя пена создаёт дополнительную нагрузку на насос машины, что может привести к её перегреву и сокращению срока службы.

Для стирки льняных и хлопчатобумажных тканей подходит большинство стиральных порошков, гелей и капсул для стирки, а для шёлка и атласа нужно использовать моющее средство для деликатных тканей.

6. После стирки сразу высушите бельё

Вещи из хлопка и льна можно сушить в сушилке на среднем или слабом режиме. Атласное и шёлковое бельё следует сушить только на воздухе.

Фото иллюстрационное

Если хотите стирать постельное бельё реже, не ешьте в постели, не ложитесь на неё в уличной одежде и не пускайте на простыни домашних животных. Но лучше завести привычку менять постельное бельё каждую неделю или раз в две недели — это того стоит, чтобы вы могли спать и отдыхать более комфортно на свежих, хрустящих от чистоты простынях.

Ранее Telegraf.news писал, что ожидая окончания стирки и глядя на табло с оставшимися минутами, вы наверняка не раз могли замечать, что цифры врут. Так, например, последняя минута может длиться явно больше должных 60 секунд. Кажется, что это промашка производителей, но на самом деле на это напрямую влияет владелец техники. Telegraf.news узнал, почему так происходит.

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