Как освежить шторы без стирки? Используйте этот экспресс-метод

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Опубликовано: 17.03.2025 12:49 , Обновлено: 17.03.2025

Шторы – классическое украшение интерьера, но они быстро теряют всю свою прелесть, когда на них скапливается пыль и грязь. Стирка кажется наиболее простым выходом в этой ситуации, однако она требует времени, которого часто не хватает. Но есть способ освежить шторы, не снимая их и не прибегая к утомительной стирке. Как это сделать? Об этом мы расскажем в статье.

Как часто нужно стирать шторы, чтобы они стали белыми?

Белоснежные шторы – это красивое украшение окна, которое дополняет дизайн интерьера, придаёт помещению ощущение чистоты, свежести и простора. Шторы белого цвета создают визуальную лёгкость и воздушность, особенно в сочетании с минималистичным интерьером.

Фото иллюстрационное

Однако со временем ткань начинает пачкаться, и мы не в состоянии это предотвратить. Шторы не только легко накапливают пыль, но и желтеют и сереют под воздействием других факторов. Им вредят привычки домочадцев – курение, приготовление пищи без вытяжки или редкое проветривание помещений. Также они темнеют из-за воздействия солнечных лучей и контакта с грязными руками.

Если вы хотите, чтобы шторы оставались белыми, их нужно регулярно стирать. Как часто это делать? Лучше всего стирать шторы, когда вы моете окна, хотя стоит учесть несколько дополнительных аспектов.

В первую очередь важна комната, где висят шторы. Чаще всего необходим стирать шторы в детской комнате и на кухне. Кроме того, быстрее загрязняются шторы в комнатах, окна которых выходят на оживлённые улицы и в домах, где есть домашние питомцы.

В среднем для сохранения белизны штор нужно стирать их раз в квартал. Однако делать это стоит чаще, учитывая дополнительные обстоятельства, о которых мы упоминали выше.

Как освежить шторы без снятия и стирки?

Снимать шторы, стирать их и вешать снова — утомительное занятие, требующее немало свободного времени. Но можно использовать экспресс-метод, который позволяет освежить загрязнившиеся шторы, не снимая их с окна. Он занимает не более 20 минут, и при этом позволяет быстро освежить ткань и вернуть белизну.

Вот как мгновенно освежить шторы, не снимая и не стирая их:

Использование пылесоса – наденьте на пылесос насадку с мягкой щетиной и установите на пылесосе самую низкую мощность. Медленно двигайте насадку сверху вниз, аккуратно придерживая ткань.

– наденьте на пылесос насадку с мягкой щетиной и установите на пылесосе самую низкую мощность. Медленно двигайте насадку сверху вниз, аккуратно придерживая ткань. Отпаривание – на следующем этапе вам понадобится отпариватель для одежды. Обработайте шторы паром, держа устройство примерно в 15 см от ткани. Начинайте сверху и плавно опускайтесь, чтобы обработать всю поверхность ткани.

– на следующем этапе вам понадобится отпариватель для одежды. Обработайте шторы паром, держа устройство примерно в 15 см от ткани. Начинайте сверху и плавно опускайтесь, чтобы обработать всю поверхность ткани. Освежение – положите на пол полотенце, а затем сбрызните штору освежителем для ткани. Можно купить готовый продукт или сделать освежитель самостоятельно, добавив в стакан с водой 5-6 капель вашего любимого эфирного масла.

– положите на пол полотенце, а затем сбрызните штору освежителем для ткани. Можно купить готовый продукт или сделать освежитель самостоятельно, добавив в стакан с водой 5-6 капель вашего любимого эфирного масла. Удаление загрязнений – на заключительном этапе пройдитесь по ткани липким валиком для одежды, чтобы удалить волосы, шерсть домашних питомцев и другие загрязнения.

Это быстрый и простой способ освежить шторы. Однако стоит помнить, что он лишь дополняет регулярную стирку, а не заменяет её.

Если вам все же необходимо постирать шторы, то эту процедуру можно немного упростить. Например, не снимать их с крючков. А что с ними сделать - посмотрите на видео ниже:

А ранее Telegraf.news писал, как стирать шторы, чтобы эффективно избавиться от пыли и пятен, но не повредить ткань? Все зависит от материала, из которой они изготовлены. Но не только.

Как стирать шторы в стиральной машине? Многие забывают про одно важное правило