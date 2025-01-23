Почему последняя минута стирки длится дольше? Эксперт назвала 4 причины "вранья" техники

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Опубликовано: 23.01.2025 11:46 , Обновлено: 23.01.2025

Ожидая окончания стирки и глядя на табло с оставшимися минутами, вы наверняка не раз могли замечать, что цифры врут. Так, например, последняя минута может длиться явно больше должных 60 секунд. Кажется, что это промашка производителей, но на самом деле на это напрямую влияет владелец техники. Telegraf.news узнал, почему так происходит.

Каждый из режимов стиральной машины предполагает точное время, необходимое для завершения цикла от начала до конца. Именно на это число ориентируется каждый пользователь стиралки, собираясь куда-то отлучиться либо ожидая окончания стирки, чтобы загрузить новую.

Однако на деле часто можно заметить, что техника не укладывается в заявленный срок.

Машины “врут” из-за своих владельцев?

Время, указанное на табло во время стирки, - это промежуток, который необходим стиральной машине для того, чтобы завершить весь цикл стирки от начала до конца в соответствии со всеми правилами её использования.

Однако если владелец не соблюдает их, то присутствующее в машине датчики не позволят закончить стирку, прежде чем одежда будет как следует выполоскана и выжата.

Таким образом, на увеличение времени в большинстве случаев влияют ошибки, допущенные во время стирки пользователем.

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Какие ошибки увеличивают время стирки?

В их числе ошибок, допущенных владельцами стиральных машин, например, чрезмерная загрузка барабана одеждой .

Вещи должны свободно перемещаться внутри барабана машины, а когда происходит отжим, распределяться по стенкам. Если же вещей загружено больше, чем полагается, то в работе стиральной машины появляется дисбаланс. Чтобы компенсировать его, машина запускает вращение в обратную сторону, и стирка затягивается. Датчики не позволят закончить цикл, пока одежда не будет выжата от воды как следует.

«Многие стиральные машины оснащены датчиками, которые определяют, сбалансирована ли загрузка, прежде чем она начнет последний отжим. Если ваша машина обнаружит несбалансированную или неравномерную загрузку, это может значительно затянуть последнюю минуту. Чтобы с этим бороться, постарайтесь равномерно распределить одежду в барабане, чтобы помочь стиральной машине быстрее достичь баланса», - рассказала эксперт по стиральным машинам магазина бытовой техники AO.com Кэти Робертс.

Стирка также может затянуться, если количество моющего средства не соответствует количеству белья, загруженного в барабан. Такое нередко происходит у тех, кто добавляет порошок “на глаз”, а также у тех, кто использует альтернативные средства для стирки вещей (соду, шампунь и др. ). В результате образовывается большое количество пены, которую программа будет выполаскивать дольше.

Как рассказала эксперт, стиральная машина может также увеличить временной интервал во время температурных режимов стирки . Иногда вода, поступающая в технику из водопровода, оказывается холоднее ожидаемого, и на разогрев требуется просто больше времени, которое не предусмотрено режимом.

Низкое давление воды также может привести к более долгому ожиданию конца стирки. Следите за тем, чтобы в процессе стирки не сливалось большое количество воды. Например, избегайте принятия душа, чтобы поддерживать достаточное давление воды.

По словам эксперта, факт затягивания стирки скорее должен радовать владельцев техники, чем огорчать. Ведь, по сути, стиральная машина делает всё возможное, чтобы нивелировать допущенные огрехи и выдать своему владельцу чистое, хорошо прополосканное и отжатое от воды бельё.

Время, указанное на стиральной машине, носит скорее ориентировочный характер. Ведь большинство производителей, разрабатывая модели машин, рассчитывали время при оптимальных условиях программы стирки.

Ранее Telegraf.news писал о том, что стиральная машина — это прибор, который потребляет много электричества. При этом стирка — это расходы еще и на воду и моющие средства. Кроме того, британские исследователи выявили одну популярную программу, которая увеличивает расходы на оплату счетов. Как сэкономить на стирке?

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