Как заставить орхидею цвести повторно? Этот "шведский" метод разбудит цветоносы даже зимой

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.12.2024 12:04 , Обновлено: 12.12.2024

Орхидеи - одни из самых любимых растений цветоводов. Изящные и неприхотливые они могут цвести месяцами, радуя взор и поднимая настроения. Однако в период зимы растение не спешит выпускать новые цветоносы. К счастью есть простой способ, который побудить орхидею к цветению. Этот шведский трюк не только "разбудит" застоявшееся растение, но и заставит его цвести повторно, если вдруг оно уже цвело в сезоне.

Иногда случается, что даже правильный уход не побуждает орхидею к цветению. Растение здорово, но просто стоит на месте либо выпускает одни только зелёные листья.

В такой ситуации не стоит отчаиваться. Вы можете воспользоваться простым, но очень эффективным трюком, которым пользуются шведские садоводы. Эта хитрость эффективно стимулирует орхидею и запускает процесс цветения.

Как работает “шведский” метод?

Для его реализации вам понадобится обычная ваза и несколько манипуляций с растением в течение пары дней. Вот как выглядит эта процедура:

Наполните вазу водой на половину.

Достаньте орхидею из имеющегося горшка и с помощью щетки, например, щеточки для ногтей, аккуратно и тщательно очистите её корневую систему.

Подготовленное растение поместите в вазу и поставьте на солнечное место на несколько дней.

[info_b]Важно не забывать регулярно менять воду! Если вода застоится и спровоцирует плесень, то это принесёт больше вреда, чем пользы. Воду из крана, как и для полива других комнатных растений, нужно отстаивать в открытой ёмкости в течение суток. Так из неё улетучивается хлор, а часть солей оседает на дно.[/info_b]

По истечении нескольких дней орхидея начнёт просыпаться и запустит процесс появления цветоносов.

Этот метод работает, потому что воспроизводит естественные условия жизни орхидей. В дикой природе эти растения живут, паразитируя на деревьях. В их распоряжении много солнечного света, дождевая вода и достаток воздуха.

Вот так орхидеи растут в естественных условиях

Почему орхидея выпускает только листья? Вот какие 2 ингредиента «разбудят» цветоносы

Какие ещё условия должны быть соблюдены для цветения орхидей?

Нельзя также забывать об основных правилах ухода за орхидеями.

Растение нуждается в прозрачном горшке с дренажными отверстиями. Благодаря им вы сможете легко следить за состоянием корней.

Если они станут серебристыми, это значит, что растению нужна вода. Если корни зелёные, то растение увлажнено достаточно.

Также орхидеи нуждаются в правильном субстрате. Растение нужно сажать в рыхлый субстрат, обеспечивающий свободный доступ воздуха. Однако следует избегать почвы, которая удерживает слишком много влаги.

Также важно регулярно, но осторожно удобрять цветы. Шведы используют удобрения низкой концентрации, предназначенные для орхидей, каждые 2-3 недели

Как правильно удобрять орхидеи?

Если растение уже цвело в сезоне и вы хотите добиться повторного цветения, следует позаботиться о том, чтобы растение не испытывало недостатка в необходимых витаминах и минералах обязательно.

Существует множество рецептов изготовления самодельных подкормок. Одним из самых эффективных удобрений является удобрение из банановой кожуры.

Остатки бананов чаще всего попадают в мусорное ведро. Однако это одна из лучших вещей, которыми вы можете подкормить свою орхидею.

Банановая кожура содержит множество минералов, необходимых растениям для правильного роста. Среди них: сера, кальций, калий и фосфор. Вы можете приготовить это недорогое удобрение, и оно не разочарует своей эффективностью. Сделать его можно двумя способами.

Насыпьте в горшок с орхидеей 20 г этой специи. Спасёт даже умирающий цветок

Способ I

Тщательно и осторожно раздавите банановую кожуру, затем поместите ее в чистую банку с крышкой и залейте водой. Отставьте ёмкость примерно на 2 недели, не забывая каждый день перемешивать её содержимое.

По истечении назначенного времени удобрение будет готово. Перед первым применением разбавьте его водой в соотношении 1:1.

Вы можете использовать его для полива или в качестве опрыскивания для борьбы с тлей.

Способ 2

Вы также можете приготовить питательное удобрение из банановой кожуры, нарезав её на более мелкие кусочки и положив прямо в горшок с орхидеей.

Лучше всего это сделать за 2-3 недели до посадки или пересадки растения.

Таким образом остатки плодов частично разложатся и удобрит почву. Весь процесс разложения будет продолжаться еще несколько недель.

Ранее Telegraf.news писал о том, что огромная косточка авокадо — обязательный атрибут, который остаётся после употребления каждого фрукта. Чаще всего она не находит никакого применения и просто отправляется в мусорное ведро. Однако стоит знать, что в семенах авокадо содержится много полезных веществ, которые можно выгодно использовать. Рассказываем, какую пользу могут принести эти отходы для орхидей и других комнатных растений.

Не выбрасывайте косточку авокадо. Вот какие 2 проблемы орхидей решит этот отход