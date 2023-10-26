Как выбрать спелую и вкусную тыкву? Нужно сделать одно движение

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Опубликовано: 26.10.2023 11:45 , Обновлено: 26.10.2023

Хотите купить идеальную тыкву и приготовить из нее вкусное блюдо? Для того чтобы определить спелость тыквы, недостаточно просто посмотреть на нее. Поэтому стоит воспользоваться другим проверенным способом.

Зрелая тыква обладает сладковатым вкусом и хорошо сочетается с различными блюдами, даже с соленым. Из нее можно сделать вкусные супы, пироги, пюре и даже торты. Также тыква подойдет худеющим людям, которые так как в 100 г содержится всего 40 ккал.

Как же выбрать зрелую тыкву?

Существует быстрый метод, позволяющий в считанные секунды определить, что вы имеете дело с идеальной тыквой с большим количеством мякоти.

Для этого достаточно легонько постучать по плоду. Если вы услышите глухой звук, то это признак того, что овощ созрел и его можно смело покупать.

При выборе тыквы следует также обратить внимание на ее внешний вид. Очевидно, что самые качественные экземпляры не имеют пятен и трещин.

Вес тыквы должен быть пропорционален размеру овоща. Об этом можно судить, подняв ее вверх. Если внешний вид указывает на то, что тыква должна быть тяжелой, а при поднятии она оказывается тревожно легкой, то ее, конечно, лучше не брать.

Другая проблема — неправильная форма тыквы. В магазинах появляется все больше экземпляров в различных цветах. Необычные формы — это нормально, если на тыкве нет странных выпуклостей. А цвет плода должен быть интенсивным и ярким.

Как хранить тыкву?

Тыкву можно хранить несколько месяцев, если создать ей правильные условия. Так, овощ не любит температуры выше 15 и ниже 10 градусов.

Также она не должна находиться в месте, где слишком много солнечного света. Важно обеспечить доступ воздуха.

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Овощ не следует помещать в холодильник, так как в этом случае он быстрее портится (гниет и теряет цвет).

Мало кто знает, что тыква пригодна для замораживания. Так она может храниться в морозильной камере до года.

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Зачем есть тыкву?

Тыква является ценным источником витамина А и поэтому укрепляет орган зрения и иммунную систему.

В ней содержится значительное количество магния, кальция и калия, что делает ее идеальным овощем для людей с повышенным кровяным давлением и холестерином.

Кроме того, тыква содержит большое количество клетчатки, которая ускоряет работу пищеварительной системы, регулирует работу кишечника и предотвращает запоры.

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