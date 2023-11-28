Как очистить замшевую обувь от соли и реагентов? Вотрите в нее эти 2 ингредиента

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Опубликовано: 28.11.2023 14:13 , Обновлено: 28.11.2023

Зимой наша обувь подвергается воздействию соли и реагентов, которые используют для борьбы с гололедом на улицах. Эти химические вещества могут негативно повлиять на состояние замшевых ботинок или сапог, оставляя неприглядные белые пятна. К счастью, есть домашний эффективный способ очистки такой обуви. Понадобятся всего лишь два доступных ингредиента.

Как почистить замшевые ботинки?

Дождь, снег, соль, которой посыпают улицы, и грязь - все это приводит к тому, что сапоги со временем теряют свою привлекательность. Это можно исправить, не прибегая к дорогостоящим средствам, а просто используя продукты, которые наверняка уже есть у вас дома.

Лайфхаком поделились в профиле @thespruceofficial в TikTok. Благодаря ему, угги и обычные замшевые сапоги должны выглядеть как новые.

Как показано в ролике, вам понадобятся только вода и уксус. Действуйте следующим образом:

Смешайте 1 стакан воды с 1 столовой ложкой белого уксуса; Протрите загрязненные участки мягкой тканью; Нанесите раствор на обувь так, чтобы он полностью ее покрыл; Набейте обувь свернутыми полотенцами, чтобы она сохранила свою первоначальную форму и не деформировалась. Оставьте до полного высыхания.

[link href=“https://www.tiktok.com/@thespruceofficial?refer=embed” title=“@thespruceofficial” target=“_blank” rel=“noopener”] @thespruceofficial [/link] Could your Ugg boots use a good cleaning? Follow these steps to help them look their best. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktoktaughtme?refer=embed” title=“tiktoktaughtme” target=“_blank” rel=“noopener”] #TikTokTaughtMe [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tiktokpartner?refer=embed” title=“tiktokpartner” target=“_blank” rel=“noopener”] #TikTokPartner [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleantok?refer=embed” title=“cleantok” target=“_blank” rel=“noopener”] #CleanTok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/uggboots?refer=embed” title=“uggboots” target=“_blank” rel=“noopener”] #UggBoots [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/thespruce?refer=embed” title=“thespruce” target=“_blank” rel=“noopener”] #TheSpruce [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Sunrise-6618871733141113604?refer=embed” title=”♬ Sunrise - Official Sound Studio” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Sunrise - Official Sound Studio [/link]

Как вернуть лоск кожаной обуви?

К слову, кожаная обувь, несмотря на свою долговечность, требует определенного внимания. После того, как она постояла в шкафу в течение многих месяцев, мы достаем ее в не совсем приглядном виде. Кожа тусклая, а обувь выглядит изношенной или просто старой. К счастью, многие проблемы можно решить простыми домашними средствами.

Вам понадобиться всего один недорогой овощ — обычная картошка. Разрежьте плод пополам и натрите частью обувь. Именно сок картофеля поможет вам тщательно очистить натуральную кожу.

Как вернуть кожаной обуви лоск? Вам понадобится овощ за 25 копеек

А как избавиться от запаха в обуви?

Стоит отметить, что зимой сапоги также подвергаются воздействию большого количества влаги, что может привести к размножению бактерий. Чтобы устранить неприятный запах, вам понадобится чайный пакетик.

Все, что вам нужно сделать, — это оставить пакетики любого чая в обуви или в обувном шкафу. Пакетик впитает не только влагу, но и неприятный запах. Более того, ваша обувь приобретет приятный аромат.

Как быстро высушить обувь?

Ранее Телеграф писал, что высушить мокрую после дождя, снега или мытья обувь бывает очень трудно. Некоторые способы могут привести даже к потере ее качества. Многие люди ставят свои ботинки или сапоги на батарею, однако это, скорее всего, приведет к деформации и повреждению материала. Есть гораздо лучшее способы, как высушить обувь без неприятных последствий.

Мы нашли три эффективных способа сушки обуви в домашних условиях.

Как быстро высушить обувь? Только не ставьте ее на батареи