Как вернуть мягкость полотенцам в ванной? Нашли 3 средства, которые заменят магазинные ополаскиватели

Опубликовано: 26.09.2024 17:04 , Обновлено: 26.09.2024

Что может быть приятнее после похода в душ, чем ритуал укутывания в мягкое и ароматное махровое полотенце? Однако со временем этот аксессуар теряет свои первоначальные свойства. Ткань становится грубой, неприятной на ощупь и хуже справляется со своими задачами. Во многом так происходит из-за жёсткости воды или ошибок во время стирки. Однако стоит знать, что есть экологичные и доступные средства, которые позволят хлопковым полотенцам стать мягче, свежее и ароматнее без применения магазинных ополаскивателей.

Даже самые мягкие и качественные махровые полотенца со временем грубеют и теряют приглядный вид. Во многом это связано с качеством воды в доме и ошибками при уходе за аксессуаром.

На первый взгляд, для того, чтобы постирать полотенца, не нужно никаких премудростей. Забросить полотенца в стиралку, добавить порошок, нажать кнопку - и готово. Однако многие допускают ряд ошибок во время процесса стирки, которые и оборачиваются получением жёсткого и мятого полотенца вместо мягкого и свежего.

Какие ошибки во время стирки полотенец, которые привели к их жёсткости, вы могли допустить?

Перегрузка стиральной машины. Многие при загрузке машины бельём и одеждой стремятся наполнить барабан основательно, дабы сократить количество стирок. Однако не стоит перегружать стиральную машину. Полотенца представляют собой толстые и впитывающие ткани, для правильного полоскания которых требуется много воды и места. Если набивать стиральную машину “под завязку”, то о свежести и чистоте полотенец (ровно как и любых других вещей) говорить не придётся. В таких условиях они просто не будут стираться и выполаскиваться как следует.

Многие при загрузке машины бельём и одеждой стремятся наполнить барабан основательно, дабы сократить количество стирок. Однако не стоит перегружать стиральную машину. Полотенца представляют собой толстые и впитывающие ткани, для правильного полоскания которых требуется много воды и места. Если набивать стиральную машину “под завязку”, то о свежести и чистоте полотенец (ровно как и любых других вещей) говорить не придётся. В таких условиях они просто не будут стираться и выполаскиваться как следует. Слишком много моющего средства . Иногда кажется, что если добавить побольше порошка или кондиционера во время стирки, это позволит вещам быть чище и свежее. На деле же избыточное количество моющих средств не окажет хорошего воздействия на материал. Всегда читайте этикетки на упаковке порошков и гелей и используйте их в объёмах, которые там указаны. Отмеряйте количество средства мерными стаканчиками либо ложечками, а не “на глазок”. В противном случае они начнут липнуть к волокнам ткани, делая её жёсткой.

. Иногда кажется, что если добавить побольше порошка или кондиционера во время стирки, это позволит вещам быть чище и свежее. На деле же избыточное количество моющих средств не окажет хорошего воздействия на материал. Всегда читайте этикетки на упаковке порошков и гелей и используйте их в объёмах, которые там указаны. Отмеряйте количество средства мерными стаканчиками либо ложечками, а не “на глазок”. В противном случае они начнут липнуть к волокнам ткани, делая её жёсткой. Неподходящая температура. В этом вопросе импровизировать тоже нет смысла. Полотенца требуют дезинфекции, освежения и полоскания, поэтому стирать их рекомендуется при относительно высокой температуре, не ниже 60°С. При её установке следуйте рекомендациям производителя, указанным на этикетке. Это лучший вариант.

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Добавьте это при стирке для мягкости полотенец

Магазинные прилавки пестрят разнообразием ополаскивателей и кондиционеров, которые обещают вернуть мягкость вашим изделиям. Однако нет нужды тратить деньги на приобретение подобных средств. Кроме того, что они обычно недёшевы, такие порошки и гели крайне неэкологичны и к тому же не всегда эффективны.

Вместо этого вы можете добавить в барабан 10–12 миллилитров эвкалиптового масла. Да, использование такого средства также может обойтись недёшево, однако это абсолютно экологичный вариант, который подарит удивительную мягкость и свежесть вашим полотенцам.

Эвкалиптовое масло содержит множество биологически активных ингредиентов, обладающих антибактериальными и вирулицидными свойствами, что поспособствует дополнительной гигиене полотенец во время стирки. Кроме того, вдыхать аромат такого масла чрезвычайно приятно – его применяют даже при респираторных инфекциях.

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Ещё один простой, экологичный и бюджетный способ вернуть полотенцам мягкость и свежесть - использовать уксус и соду.

Уксус обладает дезинфицирующими свойствами и убивает бактерии и грибки. Он не повредит цвет и структуру полотенец, а даже наоборот, сделает их более яркими и мягкими. На одну стирку обычно достаточно полстакана уксуса. Залейте продукт в отсек для ополаскивателя.

В отсек для порошка насыпьте соду. Для одной стирки будет достаточно четверти стакана. Никаких других средств не добавляйте, они могут ухудшить результат. Запустите стирку при высокой температуре и дождитесь окончания. Свежепостиранные полотенца развесьте сушиться. Не беспокойтесь о запахе уксуса сразу после стирки. Он выветрится, когда полотенца высохнут. Это простой, экологичный и дешёвый способ сделать полотенца максимально чистыми и мягкими.

Ранее Telegraf.news рассказывал и о других способах стирки полотенец. Так, например, их можно освежить и смягчить при помощи поваренной соли и таблетки для посудомойки. Узнайте, как и в каких пропорциях использовать эти средства для лучшего эффекта.

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