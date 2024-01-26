Когда кухонные полотенца можно стирать вместе с одеждой? Эти 4 простых правила помогут избежать проблем

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Опубликовано: 26.01.2024 10:20 , Обновлено: 26.01.2024

Полотенца — чрезвычайно полезные аксессуары на кухне. Они нужны нам, чтобы протереть руки, тарелки или столешницы, а также просушить еду. И для того, чтобы они оставались в хорошем состоянии и не становились рассадником микроорганизмов, их необходимо часто стирать. Но можно ли их мыть в стиральной машине вместе с одеждой? Есть несколько нюансов.

Иногда полотенца очень грязные, поэтому возникает сомнение, гигиенично ли стирать их вместе с одеждой и бельем или лучше собрать большее количество и мыть их отдельно.

На самом деле, их можно стирать вместе с другими вещами, но есть несколько важных предостережений. Выбирайте правильную температуру воды . И полотенца, и салфетки рекомендуется стирать при температуре не ниже 60°C, поскольку высокая температура уничтожает бактерии, грибки и вирусы.

Но если кухонные полотенца и одежда будут стираться вместе, то сначала нужно посмотреть на этикетки вещей — чтобы убедиться, что их можно мыть при одинаковых температурах и программах. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в виде пятен или деформации.

Кроме того, перед тем как положить полотенца в стиральную машину, их следует замочить в теплой воде. Это необходимо для того, чтобы удалить излишки моющих средств, с которыми они контактировали, и облегчить выполаскивание грязи.

Когда нужно стирать отдельно

Однако, есть несколько исключений. Первое - если вы использовали полотенца для чистки сильными химическими средствами или если они сильно загрязнены. В этом случае их лучше отделить от одежды, чтобы вещества не попали на другие ткани.

Второе исключение — салфетки из микрофибры . Худшее, что можно сделать при их стирке — использовать большое количество моющего средства - порошка, геля или ополаскивателя. Если частицы стирального порошка или смягчающего средства покрывают волокна ткани, они теряют свою впитывающую способность и мягкость, что делает чистку менее эффективной.

Для микрофибры лучше всего подходит чистая вода с температурой не выше 40°C, поэтому лучше стирать ее руками, в теплой воде после замачивания, а не бросать в стиральную машину вместе с остальным бельем, для которого требуется стиральный порошок.

Как вернуть кухонным полотенцам магазинный вид?

Ранее Телеграф писал, что кухонные полотенца быстро пачкаются и покрываются трудновыводимыми пятнами, например, от жира. Вместо того чтобы выбрасывать их и покупать новые, стоит попробовать домашний способ, после которого они будут выглядеть как новенькие.

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