Большинство неправильно использует капсулы для стирки? Сделайте так, чтобы они хорошо растворялись и не испортили одежду

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Опубликовано: 22.05.2024 10:10 , Обновлено: 22.05.2024

Использование капсул для стирки кажется простым, ведь при этом не нужно ничего отмерять или думать, в какой отсек их положить. Все, что вам нужно, - это положить их в барабан стиральной машины вместе с грязной одеждой. Оказывается, даже при этом можно допустить ошибки.

Популярные ошибки при использовании капсул для стирки

Самая распространенная ошибка - бросать капсулу на одежду в стиральной машине. На самом деле капсулу следует загружать в пустой барабан.

Вторая ошибка - использовать несколько капсул за одну стирку. Тогда жидкости, спрятанной в пластиковом корпусе, может оказаться слишком много.

Эти две ошибки могут привести к тому, что одежда будет недостирана. Может случиться так, что моющие средства не выполощутся как следует. В результате одежда будет покрыта химикатами, и стирку придется повторять.

Неправильно используемые капсульные моющие средства могут даже повредить одежду. Негативный эффект достигается, когда их используют для чистки определенных типов тканей. Капсульные моющие средства могут повредить структуру шерсти и шелка.

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Как правильно использовать капсулы для стирки?

Капсулы для стирки следует закладывать в пустой барабан стиральной машины. Таким образом, у пластиковой оболочки будет больше шансов тщательно раствориться, что в итоге приведет к чистым вещам.

Кроме того, не используйте более одной капсулы на всю стирку.

Их также нельзя делить, рвать или прокалывать. Оболочка самопроизвольно растворится во время стирки при контакте с водой.

К слову, важно не только то, как мы их используем, но и то, как мы их храним. Чтобы сохранить свойства капсул, их следует держать в сухом и прохладном месте.

Также держите их в недоступном для детей и домашних животных месте.

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