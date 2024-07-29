Как ускорить работу смартфона? Не форматируйте и не меняйте устройство, пока не попробуете эти 5 трюков

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Опубликовано: 29.07.2024 12:55 , Обновлено: 29.07.2024

Медленно работающий смартфон — достаточно частая проблема у многих владельцев этого гаджета. Постоянно виснущее устройство не может не раздражать, и что с этим делать, понятно не всегда. Самым простым решением кажется сброс настроек до заводских либо и вовсе покупка нового смартфона. Однако иногда достаточно всего нескольких кликов, чтобы ваш телефон начал работать намного эффективнее. Что можно предпринять, если устройство начало работать медленно?

Почему телефон работает медленно?

На эффективность работы смартфона влияют процессор, оперативная память и операционная система. Чаще всего проблемы с медленной работой устройства возникают из-за слишком большой загрузки памяти смартфона.

Также телефон работает медленнее, когда одновременно открыто много приложений , даже тех, которые вы не используете. Это не только заметно увеличивает время загрузки приложений, но и приводит к более быстрому разряду батареи.

Как ускорить работу телефона Android?

Если вы заметили, что смартфон начал работать медленнее, то первое, что нужно сделать - это удалить неиспользуемые приложения .

Просто зайдите в «Настройки», выберите «Приложения», а затем «Управление приложениями». Там вы найдёте кнопку “Удалить приложение”.

Кроме того, у каждого приложения есть дополнительные файлы – кэш.

[info_b]Кэш — это временное хранилище, которое приложения используют для хранения данных, к которым им нужно быстро получить доступ. Эти данные могут включать в себя такие вещи, как изображения, видео и файлы веб-сайтов.[/info_b]

Очистка кэша на вашем телефоне Android может помочь улучшить его производительность и освободить место для хранения. Это также хороший способ исправить любые проблемы, которые могут возникнуть с приложениями или самим телефоном. Регулярная очистка кэша вашего устройства особенно полезна, если у вас возникают проблемы с телефоном, такие как медленное время загрузки или частые сбои.

Войдя в настройки, вы должны нажать на приложение, кэш которого вы хотите удалить, и выбрать опцию «Очистить кэш». Также стоит проверить приложения, работающие в фоновом режиме, и отключить их, если они вам в данный момент не нужны.

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Облачные хранилища

Если вы ещё не начали использовать облачные технологии для хранения своих файлов , то самое время начать это делать. Это не только позволит не засорять память мобильного устройства, но и дополнительно защитит файлы в случае утери или серьёзной поломки телефона.

В первую очередь в облаке удобнее хранить фото и видео. Просмотрите мультимедиа, хранящиеся на устройстве, и удалите, например, те, которые имеют более низкое качество, дублетные фото либо те, которые вам просто не нравятся.

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Файлы, с которыми вы не хотите расставаться, вы можете переместить в бесплатное облачное хранилище, которое имеется в распоряжении всех, у кого есть электронная почта в Google, Yandex или Mail.ru.

Ёмкость этих хранилищ также не бесконечна, но ничего не мешает использовать несколько таких облаков либо расширить их объём платно. Благодаря этому вы не будете загромождать память смартфона и всегда сможете иметь лёгкий доступ к файлам с любого устройства.

Иногда медленная работа телефона не связана с этими проблемами и исправить работу устройство можно простым трюком. Просто включите и выключите устройство . Попробуйте это действие, если проблема с работой телефона появилась внезапно.

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