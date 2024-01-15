Что делать, если смартфон быстро разряжается на морозе? Эту ошибку совершают многие

Опубликовано: 15.01.2024 10:37 , Обновлено: 15.01.2024

Возможно, вы замечали, что зимой на морозе ваш смартфон разряжается гораздо быстрее. У кого-то он даже резко выключается, хотя батареи было достаточно Дело в том, что многие телефоны, и, прежде всего, литий-ионные аккумуляторы в них не любят холодную погоду. Как это можно исправить?

Современные смартфоны рассчитаны на безупречную работу даже в самых экстремальных погодных условиях. Однако это не означает, что их производительность одинакова как при очень низких, так и при очень высоких температурах.

Например, компания Apple рекомендует использовать iPhone в помещениях, где температура находится в диапазоне от 0 до 35 градусов Цельсия. Производители смартфонов на базе Android также предостерегают от использования мобильных устройств на холоде. Причина? Низкие температуры значительно снижают производительность литий-ионных аккумуляторов в этой технике.

Почему на морозе садится батарея?

Как объяснил эксперт Анджей Пайонк с портала Crazy Nauka, когда наш смартфон включается, внутри его батареи происходит химическая реакция, называемая редокс (восстановление-окисление).

По его словам, электроны, высвобождающиеся в результате этой реакции, скапливаются на отрицательном электроде - аноде. В результате соединения двух клемм аккумулятора - разумеется, через приемник - возникает разность потенциалов. Благодаря этому через электронные цепи устройства проходит электрический ток, а затем электроны возвращаются на поверхность положительного электрода, то есть катода, потому что там электронам легче соединиться с катионами, на которые разложился электролит.

Однако проблема возникает, когда температура окружающей среды падает. Как мы становимся немного более сонными, когда на улице холодно, так и литий-ионные батареи в наших смартфонах становятся более “сонными”. При низких температурах скорость химических реакций замедляется, и это снижает производительность элемента.

Насколько? Исследования Асмы Мохамад Ариса и Бахмана Шабани из Университета RMIT в Мельбурне, которые привел Crazy Nauka, показали, что при температуре -15 градусов Цельсия производительность литий-ионного аккумулятора может снизиться со 100% до 77 %.

Однако еще более удивительные данные привел сервис Battery University. Согласно его расчетам, батарея, имеющая 100-процентную емкость при температуре 27 градусов Цельсия, при температуре -18 градусов Цельсия имеет лишь 50-процентную емкость.

Стоит помнить, что очень низкие температуры также могут привести к усадке материалов, из которых изготовлен аккумулятор, что может вызвать не только потерю емкости, но и даже повреждение батареи.

Проблемы со смартфонами зимой касаются не только аккумулятора. Жидкокристаллические дисплеи (ЖК-дисплеи), например, также хуже работают на холоде. При низких температурах жидкость внутри начинает замерзать, что приводит к замедлению отклика и появлению смазывания.

Датчики и сенсоры внутри устройства, например гироскоп, тоже могут работать хуже. Производительность самого смартфона также падает на холоде. Конечно, процессоры (в том числе и мобильные) любят более низкие температуры (поэтому мы их и охлаждаем), но не настолько низкие, как в зимние месяцы.

Как позаботиться об аккумуляторе смартфона зимой?

Если вы хотите обеспечить бесперебойную работу смартфона зимой, стоит придерживаться нескольких очень простых правил:

Держите устройство во внутреннем кармане куртки , как можно ближе к телу — так даже в сильный мороз вы сможете поддерживать температуру смартфона и аккумулятора на достаточно высоком уровне. Если это невозможно, положите телефон в сумку или рюкзак. Никогда не оставляйте смартфон на холоде — например, в бардачке автомобиля или в гараже. Используйте гарнитуру - так вероятность того, что вы достанете телефон из теплого места, значительно ниже. Используйте чехол . Чехол из плотного материала также поможет сохранить смартфон в тепле. В магазинах можно найти даже специальные изолирующие чехлы, которые защитят ваше устройство от экстремальных температур. Используйте приложение для оптимизации батареи . Они помогают точнее контролировать параметры батареи на холоде. Включите адаптивный режим аккумулятора . После его активации Android должен начать изучать ваше поведение при использовании приложений и на основе этих данных будет постепенно увеличивать время автономной работы телефона. Носите с собой powerbank - всегда нужно соблюдать меры предосторожности. И зимой, и летом полезно носить с собой в сумке или рюкзаке powerbank, чтобы в случае необходимости подзарядить устройство. Только не забывайте регулярно проверять, заряжен ли ваш powerbank.

И наконец, одно важное замечание: если ваш смартфон полностью выключился на морозе, не паникуйте. Вполне вероятно, что просто сработал внутренний механизм, защищающий устройство от экстремальных температур.

Что нельзя делать ни в коем случае?

Многие совершают большую ошибку — по приходу с улицы сразу же ставят телефон на зарядку. Так вы сделаете только хуже. Зарядка при пониженной температуре аккумулятора приводит к снижению его емкости (она возрастет только при возвращении нормальной температуры). Такое действие может привести к перезаряду и, соответственно, к вздутию батареи и даже ее взрыву.

В такой ситуации лучше всего дать устройству немного согреться при комнатной температуре.

Также ни в коем случае нельзя торопить этот процесс, например, класть смартфон на радиатор или использовать фен. Это может привести к образованию конденсата внутри устройства, что, в свою очередь, может повредить его компоненты.

Ранее Телеграф писал, что виной быстрой разрядке смартфона могут быть несколько функций, которыми вы точно не пользуетесь. Как правило они включаются независимо от пользователя и потребляют значительное количество энергии аккумулятора. Поэтому их стоит отключить. Нашли несколько способов, как оптимизировать время автономной работы вашего телефона.

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