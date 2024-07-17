Заряжаете телефон в машине так? Откладывайте деньги на новый прямо сейчас. Как не допустить поломки?

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Опубликовано: 17.07.2024 12:12 , Обновлено: 17.07.2024

Перед тем как отправиться в путь, вы настраиваете навигацию на своем телефоне, помещаете смартфон в держатель и подключаете к зарядному устройству? Если да, то производители мобильных устройств скажут вам спасибо. Ведь это способ может значительно сократить время автономной работы телефона и вам придется в скором времени покупать новый. Почему и как этого не допустить?

Самый простой способ повредить аккумулятор

Подключение зарядного устройства после запуска навигации кажется хорошей идеей. Ведь включение службы определения местоположения приводит к увеличению потребления энергии.

Проблема в том, что держатель телефона обычно располагается на лобовом стекле автомобиля, прямо над приборной панелью - обычно черной. Мало кто понимает, что на солнце она может нагреваться более чем до 60 градусов по Цельсию. Если добавить к этому солнечные лучи, нагревающие сам телефон, и тепло, выделяемое во время зарядки, то становится понятно, почему после нескольких десятков минут такой езды навигационная система может зависнуть.

Нередко смартфон даже отключается сам. Это происходит, когда температура устройства превышает критическую, что может легко повредить аккумулятор.

Почему литий-ионные аккумуляторы не любят высоких температур? В большинстве случаев на электроде находится графитовый материал, который начинает отслаиваться при высоких температурах. По мнению экспертов, большинство аккумуляторов, используемых в телефонах, выдерживают температуру - максимум - 60 градусов Цельсия, но зарядка при температуре выше 45 градусов уже может оказать разрушительное воздействие на срок службы батареи.

Грубо говоря, кладя телефон на горячую приборную панель и подключая его к зарядному устройству, мы сами резко сокращаем срок службы устройства.

[info_b]В Беларуси цены на самые простые смартфоны стартуют примерно от 189 рублей. Но если есть высокие требования к процессору, дисплею, емкости аккумулятора, памяти и камере, то придется отдать не менее 800-1000 рублей.

Самый дорогой смартфон (на момент написания материала) мы нашли стоимостью около 8,4 тыс. белорусских рублей — это Samsung Galaxy Z Fold4 12GB/1TB. [/info_b]

Как правильно заряжать телефон в автомобиле?

Поэтому лучше подключать телефон к зарядному устройству только тогда, когда уровень заряда батареи опускается ниже 40 %. Эксперты также советуют прекращать зарядку максимум на 80% емкости батареи, а глубокую зарядку - до 100 % - проводить в домашних условиях. Ключевым моментом здесь является «комнатная» температура, то есть не выше 20-25 градусов Цельсия.

[info_b]К слову, эксперты рекомендуют поддерживать заряд аккумуляторов Li-ion и Li-pol в диапазоне от 20% до 80%, так как при таком уровне заряда создается наименьшее напряжение в материале аккумулятора, что способствует его более длительной работе. При длительном нахождении аккумулятора при напряжении, близком к максимальному (которое достигается при 100% зарядке), процессы деградации ускоряются. Таким образом, диапазон от 40% до 80% можно назвать “самой безопасной зоной” для аккумулятора, где он испытывает наименьший стресс.

Однако современные устройства оснащены умными контроллерами заряда, которые предотвращают перезарядку и защищают аккумулятор от повреждений. Полная зарядка до 100% не причинит значительного вреда вашему гаджету.

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Кроме того, не стоит класть смартфон в держатель на лобовом стекле, а лучше на центральную консоль или в бардачок.

Это может показаться абсурдным с точки зрения эргономики, но определенно стоит провести такой эксперимент, если ваш автомобиль оснащен, например, беспроводной системой Android Auto. Часто оказывается, что телефон, помещенный в бардачок перед пассажиром, без проблем устанавливает связь со спутниками и - к удивлению владельца - разряжается в таком месте гораздо медленнее, чем на лобовом стекле. Не случайно в некоторых автомобилях USB-порты для зарядки телефона расположены в перчаточном ящике.

Ранее Telegraf.news писал, что высокая температура может негативно сказаться на работе наших электронных устройств, приводя к их перегреву. Поэтому стоит знать, как охладить свои гаджеты, и помнить о последствиях, которые могут возникнуть, если наша техника слишком сильно подвергается воздействию солнечных лучей.

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