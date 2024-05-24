Правда ли, что смартфон лучше заряжать до 80%? Разобрались

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Опубликовано: 24.05.2024 14:14 , Обновлено: 24.05.2024

Интернет пестрит советами о «правильной» зарядке смартфона, и один из самых живучих — правило «золотого диапазона» 40-80%. Якобы, так мы продлим жизнь аккумулятору. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Нужно ли заряжать смартфон до 80%?

Да, в этом совете есть весомая доля правды. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы подвержены старению, и полная зарядка/разрядка немного ускоряет этот процесс.

Как отмечают специалисты, оптимальным для Li-ion і Li-pol аккумуляторов является диапазон заряда 20-80%. При таком уровне заряда в материале аккумулятора создается наименьшее напряжение, что способствует его более длительной работе. Длительное нахождение аккумулятора при напряжении близком к максимальному, которое достигается при 100% зарядке, приводит к ускорению процессов деградации.

Диапазон 40-80% — это своего рода “самая комфортная зона” для аккумулятора, где он испытывает наименьший стресс.

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Можно ли заряжать смартфон до 100%?

Да, можно! Современные гаджеты оснащены контроллерами питания, которые предотвращают перезарядку и повреждение аккумулятора. Зарядка до 100% не нанесет значительного вреда вашему устройству.

То же самое касается и зарядки всю ночь. Контроллер питания позаботится о том, чтобы по достижении 100% зарядка прекратилась и аккумулятор не “переедал” электроэнергию.

Чего действительно стоит избегать?

Вот чего действительно стоит избегать, так это глубокой разрядки аккумулятора. Причём просто полная разрядка ещё не значит глубокая. Если вы довели смартфон до отключения из-за нехватки энергии, это не так страшно. Система контролирует этот процесс и не даст произойти необратимым процессам.

Опасно оставлять разряженный смартфон на долгое время — на несколько дней или недель. Вот это может привести к глубокой разрядке и выходу аккумулятора из строя.

А что думают производители?

Интересно, что сами производители также обратили внимание на вопрос “правильной” зарядки. Например, в смартфонах Apple появился режим “Оптимизированная зарядка”, который анализирует ваши привычки, не заряжает сразу батарею до конца, а старается завершить зарядку к моменту, когда вы будете снимать устройство с зарядки.

Samsung предлагает “Защиту аккумулятора”, которая ограничивает максимальный заряд до 85%. Xiaomi тоже внедрила функцию “Оптимизированная зарядка”, которая работает по аналогии с функцией Apple.

К слову, для ноутбуков, которые часто работают от сети, функции ограничения заряда аккумулятора уже стали практически стандартом. Это связано с тем, что постоянное поддержание заряда ноутбука на уровне 100% приводит к ускоренному износу батареи и сокращению срока ее службы.

Большинство производителей ноутбуков (HP, Lenovo, Asus, Dell и др.) предоставляют в своих утилитах возможность установить верхний предел зарядки аккумулятора, обычно на уровне 60-80%. Это позволяет существенно продлить срок службы батареи ноутбука, особенно если он большую часть времени работает от сети.

Развенчиваем мифы о зарядке смартфонов

Существует несколько мифов о зарядке смартфонов, которые, в отличие от рассматриваемого, в очередной раз пора развенчать:

“Нельзя пользоваться телефоном во время зарядки” . Это неправда. Вероятно, играть в “тяжёлые” игрушки и не стоит, дабы не перегревать аккумулятор, но никто не запрещает отвечать на сообщения или смотреть фильм. Современные смартфоны безопасны в использовании во время зарядки.

. Это неправда. Вероятно, играть в “тяжёлые” игрушки и не стоит, дабы не перегревать аккумулятор, но никто не запрещает отвечать на сообщения или смотреть фильм. Современные смартфоны безопасны в использовании во время зарядки. Нужно “раскачивать” новый аккумулятор”. Этот совет пришел к нам из глубин прошлого, когда царствовали никелевые аккумуляторы. Современные Li-ion и Li-pol батареи в этом не нуждаются. Представьте, что вы купили новенький спортивный автомобиль. Вы же не будете сначала месяц возить его на тросе, чтобы “раскачать” двигатель?

Этот совет пришел к нам из глубин прошлого, когда царствовали никелевые аккумуляторы. Современные Li-ion и Li-pol батареи в этом не нуждаются. Представьте, что вы купили новенький спортивный автомобиль. Вы же не будете сначала месяц возить его на тросе, чтобы “раскачать” двигатель? “Нужно разряжать аккумулятор до 0% раз в месяц”. Это не только не нужно, но и вредно для современных аккумуляторов.

Так что же делать?

Правило “золотого диапазона” — это скорее рекомендация, чем строгое правило. Да, соблюдение всех рекомендаций по зарядке может продлить жизнь вашему аккумулятору. Однако не стоит превращать это в навязчивую идею. Современные устройства достаточно умны, чтобы обезопасить себя от перезарядки.

Скорее всего, ваш телефон морально и физически устареет раньше, чем вы заметите ощутимый вред от “неправильной” зарядки.

Главное — избегать глубокой разрядки и экстремальных температур, использовать качественные зарядные устройства и не переживать по пустякам!

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