Как уместить все вещи в чемодан? Нашли 6 рабочих трюков для экономии пространства

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Опубликовано: 18.03.2025 15:17 , Обновлено: 18.03.2025

С приближением сезона отпусков многие сталкиваются с одной и той же дилеммой — как упаковать всё необходимое для поездки в один чемодан? Кажется, что некоторые вещи просто невозможно поместить в чемодан и от них приходится отказываться как от менее важных. Однако, взяв на вооружение некоторые хитрости, вы обнаружите, что ваш чемодан способен увезти гораздо больше вещей, чем предполагалось. Журналистка Telegraf.news собрала самые рабочие лайфхаки с просторов интернета, чтобы вы собрались в отпуск без лишних хлопот и стресса.

Как бы ни хотелось взять с собой всё и сразу, стоит всё же не впадать в крайности и не тащить вещи, без которых вы вполне сможете обойтись, или которые с высокой долей вероятности не пригодятся. Лишний груз в любой поездке — это тяжесть, которую нелегко носить с собой. Кроме того, стоит помнить, что вы, возможно, захотите что-то приобрести по месту прибытия, и этим вещам также понадобится место.

Мы не будем составлять чек-лист того, что нужно взять с собой в поездку, поскольку уже делали это. Остановимся на советах, которые помогут собрать чемодан, рационально использовав пространство.

Как поместить всё нужное в чемодан?

Фото: Freepik

Бывалые путешественники, как говорится, уже “собаку съели” в вопросе укомплектования чемодана. Своими хитростями они нередко делятся в социальных сетях. Так блогер с ником juliia_persik в TikTok показала, как можно эргономично собрать в отпуск одежду.

Длинные вещи, вроде брюк и платьев, девушка посоветовала укладывать на дно чемодана, свесив край в сторону (процесс продемонстрирован в видео), а вещи поменьше порекомендовала не складывать, а сворачивать в плотные валики. Затем вещи, скрученные рулетиком, следует уложить в чемодан и укрыть свисающими краями брюк и платьев. Такая методика не только помогает уложить больше одежды, но и позволяет ей не помяться в поездке.

https://www.tiktok.com/@juliia_persik/video/7002515390014196993?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&t=1742296967940

Есть и другой способ для складывания большего количества вещей в дорогу. Для этого стоит сложить стопочки одежды в чемодан, поставив его на бок. Это позволит быстро и удобно доставать нужные вещи, не переворачивая при этом всё содержимое чемодана. Этим трюком в TikTok поделилась пользовательница с ником marinochka065.

https://www.tiktok.com/@marinochka065/video/7176715519175838981?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&t=1742296967940

Наибольшее количество одежды, заняв минимум места, можно упаковать с помощью вакуумных пакетов. Приобрести их можно на маркетплейсах, а для того чтобы создать вакуум, достаточно прибегнуть к использованию обычного пылесоса.

https://www.tiktok.com/@shcherbak777/video/7405894348585389354?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD&t=1742296967940

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Как сложить обувь?

Фото: cntraveller.com

Что касается более массивных предметов гардероба, таких как обувь и шляпы, то размещать их в чемодане стоит с некоторыми хитростями. Прежде чем сложить обувь в пакет и разместить в чемодане, стоит уложить какие-то вещи внутрь. Это позволит им не потерять форму и выгодно использовать пространство. Более того, в обувь можно поместить некоторые хрупкие предметы. Для надежности их можно обернуть в носок перед помещением в ботинок.

То же самое касается и шляпы. Положите внутрь шляпы носки или другие мягкие предметы, чтобы сохранить ее форму, затем поместите ее на дно чемодана, а вокруг нее сложите другие вещи.

[infob]Если вы часто отправляетесь в поездки, то хорошим решением будет приобретение весов для багажа. Это небольшая инвестиция поможет вам избежать неприятных ситуаций в аэропорту из-за лишнего веса.[/infob]

Что делать с косметикой и медикаментами?

Необходимую косметику и медикаменты удобнее всего разместить в дорожной косметичке и герметичном пакете, чтобы избежать риска проливания на одежду. При этом совсем не обязательно тащить все нужные пузырьки и бутылочки. Если вы уезжаете или улетаете на непродолжительный срок, лучше перелейте кремы и косметику в дорожные флаконы для кремов, шампуней и других средств. Такие можно найти в магазинах вроде Fix Price или заказать на маркетплейсах. Необходимые лекарства и таблетки можно упаковать в миниатюрную таблетницу.

[info_b]Всегда кладите самые необходимые вам вещи на верх чемодана. Это поможет вам найти эти предметы гораздо быстрее. Самые тяжелые и крупные предметы размещайте на дне чемодана.[/info_b]

А что взять в ручную кладь?

В ручную кладь всегда следует брать только самые необходимые вещи: косметику, пару комплектов одежды, нижнее белье и ценные вещи. Это будет особенно полезно, если ваш зарегистрированный багаж задерживается или теряется. Также стоит положить более тяжелые предметы в ручную кладь — это позволит вам сэкономить на весе регистрируемого багажа.

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