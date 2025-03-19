Эти 12 грязных мест белорусы часто упускают при уборке дома. Как быстро очистить?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.03.2025 15:03 , Обновлено: 19.03.2025

Эксперты по домашнему хозяйству знают, что ключ к сверкающей чистоте дома заключается в том, чтобы обращать внимание на детали. Вы ежедневно заправляете постель, регулярно протираете пыль, и раз в неделю моете полы, но упускаете множество мест, где скапливается грязь. Автор книги «Просто чисто» и популярного блога CleanMama.net Бекки Рапинчук р обязательно убирать несколько мест в доме, о которых многие забывают.

Рамы и межрамное пространство

Когда вы моете окна, скорее всего, забываете о рамах и межрамном пространстве, где скапливается уличная пыль и копоть от выхлопных газов машин.

Фото иллюстрационное

Используйте сухую щётку, чтобы аккуратно убрать грязь, а затем протрите рамы и межрамное пространство салфеткой из микрофибры, смоченной в мыльной воде.

Эти 6 способов отмоют с решёток плиты даже застаревший нагар. Вот как использовать нашатырь и «бабушкину смесь»

Плинтусы

Про них часто забывают, так как они не находятся на уровне глаз. Между тем плинтусы, если их регулярно не протирать, собирают много пыли и грязи.

Фото иллюстрационное

Смочите салфетку для уборки в тёплой мыльной воде и очистите поверхность плинтусов от грязи. Плинтусы, которые соприкасаются с коврами, предварительно нужно пропылесосить от пыли.

Пространство между плитой и столешницей

Здесь скапливаются крошки, небольшие кусочки еды и брызги масла. Вставьте нож в щель между плитой и столешницей и аккуратно соскребите жир и грязь в вашем направлении. Затем смочите бумажное полотенце или салфетку из микрофибры жидким чистящим средством для кухни и протрите щель между плитой и столешницей.

Место за холодильником

Тяжёлый холодильник очень редко отодвигают для уборки, поэтому за ним скапливается много пыли и мусора. Для уборки достаточно отодвинуть его настолько, чтобы можно было пропылесосить пространство за ним, чтобы убрать пыль и грязь. Лучше всего это делать при помощи тонкой насадки.

Как почистить змеевик холодильника за 15 минут? Почти никто это не делает, а зря

Ящики для ножей, столовых приборов и посуды

Ежедневно к ним прикасаются множество раз, поэтому здесь скапливается грязь с рук и остатки пищи. Вытащите посуду и столовые приборы, уберите крошки, помойте поддоны и протрите внутренние поверхности ящиков влажной салфеткой.

Фото иллюстрационное

Аэратор для смесителя

Здесь обитают плесень, бактерии, грибки, находится известковый налёт и частицы пищи. И почти никто никогда не чистит аэратор.

Фото иллюстрационное

Смочите ненужную зубную щётку в уксусе или средстве для растворения извести и аккуратно пройдитесь по всем отверстиям аэратора.

Мусорное ведро на кухне

Ещё одно упускаемое из виду место: внутренняя часть мусорного ведра на кухне. Остатки еды выпадают из мусорных мешков и скапливаются на дне, делая ведро рассадником бактерий и источником неприятного запаха. Вымойте ведро, используя любое дезинфицирующее средство, и не забудьте отмыть внешнюю часть ведра, так как на ней тоже скапливаются остатки еды и микробы.

Измельчитель мусора

Большинство людей регулярно чистят раковину, но многие забывают об измельчителе мусора. В нём скапливается мыльная пена и остатки пищи, что может вызвать неприятный запах на кухне. Приготовьте чистящее средство, добавив в две чашки пищевой соды несколько капель средства для мытья посуды и эфирного масла. При помощи щётки очистите наружные части измельчителя. Затем насыпьте приготовленное чистящее средство в измельчитель и оставьте на 30 минут, чтобы грязь размягчилась. После этого включите холодную воду и измельчитель на 10 секунд.

Направляющие душевой двери

Если не чистить направляющие душевой двери, в них скапливается грязь, и это место может стать убежищем для плесени, бактерий и грибка. Очистите направляющие двери при помощи щётки и любого универсального чистящего средства для ванной комнаты.

Держатель для зубных щёток и другие мелкие предметы в ванной комнате

Ещё один рассадник бактерий в ванной комнате — держатель или стаканчик для зубных щёток. Даже люди, поддерживающие идеальный порядок в доме, нередко забывают о грязи, которая скапливается на держателе.

Фото иллюстрационное

Также для уничтожения бактерий, которые могут распространяться по ванной комнате, нужно регулярно чистить антисептическими средствами все предметы в ванной комнате: флаконы с шампунями, тюбики зубной пасты, баночки с уходовой косметикой.

Дверные и мебельные ручки, выключатели света

Из-за частого использования дверные ручки становятся одним из самых грязных мест в доме. Это же касается мебельных ручек и выключателей. Учёные из Вустерского политехнического института в США провели исследование 27-ми дверных ручек университетского кампуса и обнаружили на них 1,32 тыс. бактериальных колоний.

Фото иллюстрационное

При каждой уборке удаляйте загрязнения с выключателей и дверных ручек, и регулярно протирайте их дезинфицирующими средствами. Не забывайте чистить и площадку выключателя — на ней быстро скапливается грязь от рук.

Задняя часть унитаза

Верхнюю и внутреннюю части унитаза моют все, но задняя часть унитаза, особенно там, где она крепится к полу, тоже нуждается в уходе. С помощью влажной салфетки с моющим средством протрите заднюю часть унитаза и основание. Для очистки плитки пригодится щётка. На заключительном этапе уборки протрите внешнюю и внутреннюю части, а также основание унитаза дезинфицирующим средством или используйте дезинфицирующий спрей.

А ранее журналисты Telegraf.news проверили странный лайфхак для уборки.

Интернет и соцсети пестрят массой интересных трюков, которые призваны решить наболевшие бытовые вопросы. Некоторые из них оказываются весьма полезными, другие же совсем не выглядят жизнеспособными. Так, на просторах Сети можно наткнуться на совет помыть стёкла рисовым отваром. По заверениям авторов, это должно помочь избавиться их от загрязнений. Так ли это на самом деле?

Разводы на зеркалах можно отмыть рисовым отваром? Проверили странный лайфхак из интернета