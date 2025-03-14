Грязная микроволновка? Вот 12 способов её очистить, почти ничего не делая

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Опубликовано: 14.03.2025 14:12 , Обновлено: 14.03.2025

Удивительно, но можно забыть о жёстких губках и многочасовых попытках оттереть засохшие брызги с микроволновки. Она может очистить себя сама — и для этого не понадобится никакой «химии». Главный секрет — пар. А микроволновка, как известно, умеет его производить! Если же хочется обойтись вообще без включения, есть и другие методы. Почти всё необходимое наверняка уже есть у вас дома.

Итак, вот 12 проверенных способов, как легко и быстро привести микроволновую печь в порядок.

1. Метод с лимоном

Наполните стеклянную миску или мерный стакан 3-4 чашками горячей воды из-под крана. Нарежьте лимон на кусочки и добавьте в воду. Поставьте в микроволновку и включите на 3-5 минут, пока вода не закипит. Тут главное не перестараться!

«Пусть пар сделает своё дело — не открывайте дверцу как минимум пять минут», — посоветовала Бекки Рапинчук, автор блога Clean Mama. Если пара мало, добавьте ещё минуту. Затем протрите все влажной тряпкой из микрофибры.

2. Метод с лимонным соком

Если лимона нет, используйте 2-3 столовые ложки лимонного сока. Добавьте его в воду и действуйте, как описано выше.

3. Метод с уксусом

Если загрязнения сильные, распылите белый уксус внутри микроволновки, советует Рапинчук. Оставьте на 15 минут, а затем протрите тряпкой из микрофибры, ополаскивая и отжимая её. Стеклянный поддон выньте, помойте и высушите отдельно.

4. Метод с яблочным уксусом

Если нет белого уксуса, подойдёт яблочный (или вообще любой другой). Действуйте, как в предыдущем пункте. Это прекрасный вариант, если вам не нравится запах белого уксуса.

5. Метод со средством для мытья посуды

Налейте в миску, пригодную для микроволновки, 1 чашку воды и добавьте 1 чайную ложку средства для мытья посуды, говорит Гарриет Джонс, специалист клининговой службы. Нагрейте смесь в течение двух минут, не доводя до кипения. Оставьте на три минуты, затем осторожно (используя прихватки!) выньте миску и протрите все бумажными полотенцами.

6. Метод с губкой и эфирным маслом

Никакого трения! Тщательно намочите губку водой, можно добавить каплю средства для мытья посуды, говорит Зейнеп Мехметоглу, эксперт клининговой компании. Распылите внутри микроволновки смесь из 30-90 мл воды и 3-5 капель эфирного масла (апельсина или лимона). Поставьте губку в микроволновку на 2-3 минуты, дайте постоять ещё несколько минут и протрите губкой все загрязнения.

7. Метод с влажным полотенцем

Проще некуда: намочите небольшое полотенце (убедитесь, что на нём нет металлических деталей!), поставьте в микроволновку на 1-2 минуты, говорит Ширли Лэнгридж, эксперт по чистке кухонь. Полотенце (вернее, пар) размягчит загрязнения, и им же можно будет протереть микроволновку, когда оно остынет.

8. Метод с содой

Для серьёзных загрязнений сделайте пасту из пищевой соды и воды, советует Лэнгридж. Нанесите на засохшую еду, оставьте на пять минут, затем протрите влажной губкой. «Ничего тереть не придётся!», — пообещал эксперт. Включать СВЧ тоже не надо.

9. Ещё один метод с содой

Насыпьте пищевую соду в термостойкую чашку, наполненную водой. Поставьте чашку в микроволновую печь и доведите воду до кипения. После того как вода немного остынет, тщательно очистите поверхность. Важно не кипятить воду дольше необходимого времени.

10. Метод с гаджетом

В США популярен забавный пароочиститель под названием «Злая мама». Продаётся, в том числе, и в Беларуси. Её нужно заполнить водой и уксусом и поставьте в микроволновку на семь минут на максимальную мощность, рекомендует Джоан Арчер, редактор Expert Home Tips. Дайте остыть две минуты, откройте и протрите. В продаже можно встретить другие вариации.

11. Метод с посудомоечной машиной

Не всю микроволновку, конечно! (А жаль.) Но стеклянный поддон можно смело мыть в посудомоечной машине вместе с тарелками.

12. Метод с меламиновой губкой

Меламиновая губка оттирает многое. И грязную микроволновку тоже. Влажной губкой можно быстро убрать брызги и засохшую грязь. Но, как и обещали, без усиленного трения!

Как поддерживать чистоту микроволновки?

Самый простой лайфхак — не доводить микроволновку до состояния «постапокалипсиса». А когда вы привели её в порядок, вот несколько советов, как сохранить чистоту:

Всегда накрывайте еду , даже если разогреваете всего 10 секунд. Проще всего использовать специальную крышку с отверстиями.

, даже если разогреваете всего 10 секунд. Проще всего использовать специальную крышку с отверстиями. Протирайте микроволновку каждый раз, когда моете столешницу на кухне.

микроволновку каждый раз, когда моете столешницу на кухне. Пореже разогревайте продукты, оставляющие жирные брызги и сильные запахи. Либо же сразу же протирайте СВЧ-печь, в том числе по методам выше.

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