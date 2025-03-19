Почистите конфорки этой домашней смесью — и они засияют как новые. Нужны 4 доступных продукта

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Опубликовано: 19.03.2025 18:32 , Обновлено: 19.03.2025

Газовая плита — один из самых часто используемых и наиболее подверженных загрязнениям приборов на каждой кухне. Приготовление блюд редко проходит без грязи в виде брызг жира, разводов от капель воды и крошек продуктов на плите. Даже при постоянном удалении грязь всё равно может оставлять следы. Как от них избавиться? Предлагаем использовать эффективное средство, которое можно сделать самостоятельно.

Как часто нужно чистить конфорки газовой плиты?

Регулярная чистка горелок крайне важна для их бесперебойной работы. В зависимости от частоты приготовления пищи рекомендуется чистить конфорки не реже одного раза в месяц. Однако, если вы часто готовите жирную пищу, стоит делать это не реже раз в две недели. Ежедневно же плиту достаточно протирать от капель воды и крошек.

Регулярная чистка предотвращает накопление жира и остатков пищи, которые могут повлиять на качество пламени и безопасность печи. К сожалению, как только они проникнут вглубь устройства, избавиться от них становится ещё сложнее.

Фото иллюстрационное

Почему засоряются конфорки в газовой плите?

Забитые горелки – это проблема, которая может привести к неравномерному сгоранию газа или даже полному тушению пламени. Наиболее частыми причинами засорения горелок являются остатки пищи, жиры и масла, создающие липкий слой на горелках, а также отложения от пригоревших супов или соусов.

Домашний способ чистки конфорок газовой плиты

Если вы ищете эффективный, но естественный способ очистки конфорок, этот рецепт для вас. Достаточно всего четырёх ингредиентов:

1 упаковка сухих дрожжей;

1 упаковка разрыхлителя;

1/2 стакана уксуса;

лимонный сок.

Пошаговая инструкция по очистке плиты :

Выключите плиту и убедитесь, что все её компоненты холодные. Снимите решётки и горелки. Приготовьте чистящую смесь. В большой ёмкости соедините дрожжи, разрыхлитель, уксус и лимонный сок. Смесь начнёт шипеть — это естественная реакция, которая поможет растворить жир и грязь. Замочите в приготовленной смеси крышечки конфорок и другие мелкие съёмные элементы плиты. Дайте им постоять в средстве минимум 30 минут, чтобы ингредиенты смеси подействовали. Оставшейся смесью почистите варочную панель. Нанесите чистящее средство на загрязнённые участки и аккуратно протрите тряпкой или губкой. Через 30 минут достаньте крышечки конфорок и другие элементы из смеси и тщательно промойте под проточной водой. При необходимости используйте щётку для удаления въевшихся загрязнений. Высушите снятые части конфорок и установите на место.

Домашняя чистящая смесь из натуральных ингредиентов ничуть не уступает готовым химическим средствам и позволяет эффективно очистить конфорки без вреда для окружающей среды.

А ранее Telegraf.news писал о решётке газовой плиты. Это одно из тех мест, которое становится особой головной болью каждого хозяина кухни. Во время готовки жир и другие частички пищи быстро пригорают к ней, образуя стойкий и тяжело поддающийся отмыванию нагар. Однако, вооружившись нужными средствами и толикой терпения, даже эти загрязнения удастся убрать без следа. Журналистка Telegraf.news нашла 6 способов мытья решёток с плиты, которые вернут им безукоризненный вид.

Эти 6 способов отмоют с решёток плиты даже застаревший нагар. Вот как использовать нашатырь и «бабушкину смесь»