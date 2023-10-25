Как сохранить окна чистыми и без разводов надолго? Поможет недорогое средство из аптеки

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Опубликовано: 25.10.2023 13:26 , Обновлено: 25.10.2023

Чистые окна сразу поднимают настроение. Однако мы прилагаем огромные усилия, чтобы как следует их отмыть. Причем, хоть вид и становится лучше, эти злосчастные разводы все равно иногда остаются. Как же это исправить?

Вообще, в магазинах можно купить множество средств, производители которых обещают, что окна станут чистыми и блестящими как никогда. Однако иногда они стоят очень дорого и работают не так эффективно, как хотелось бы. Оказывается, с проблемой можно легко справится с помощью ложки жидкости из аптеки.

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Не забудьте одно правило

Однако прежде чем перейти к волшебному домашнему средству, следует знать, что на появление разводов влияет целый ряд факторов. Все знают, что дождливая погода не подходит для мытья окон, но не все помнят, что не стоит делать этого и когда светит солнце. Под воздействием температуры жидкость быстро испаряется, оставляя некрасивые разводы.

Морозные осенние ветра также не способствуют эффективной мойке окон.

Таким образом, лучше всего это делать в пасмурный, но не дождливый день, когда температура не слишком высокая или низкая.

Большое влияние оказывают и используемые материалы. Лучше всего подходят салфетки из микрофибры или нейлона, так как они хорошо впитывают воду и при этом собирают грязь.

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Добавьте в воду это и опрыскайте окна

Как мыть окна, не оставляя разводов? Просто загляните в аптеку и вооружитесь бутылочкой… глицерина. 100 мл раствора глицерина в белорусских аптеках стоит от 3,58 рублей (на момент написания материала). Однако одной бутылочки хватит на несколько применений.

Эта жидкость покроет ваши окна невидимым слоем, который противостоит грязи и отложениям.

Просто вымойте окна, как обычно, а затем обработайте их водой с глицерином (лучше всего в бутылочке с распылителем). На 5 столовых ложек воды понадобится 2 столовые ложки глицерина.

После протрите окна и вытрите насухо чистой тканью. Обработанные таким образом окна не будут так легко пачкаться даже в дождливые осенние дни.

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