Чем заменить средство для мытья окон? Разобрались, как поможет картошка, и не только

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Опубликовано: 25.07.2023 10:43 , Обновлено: 12.09.2023

Так бывает, что вы уже начали мыть окна и вдруг обнаружили, что средство для мытья окон закончилось. Но вам не придется останавливать работу и мчаться в магазин за новой бутылкой моющего средства. Просто используйте другие средства, которые у вас, наверняка, есть дома. Подсказываем, чем мыть окна в экстренных ситуациях.

Как мыть окна?

Прежде чем мы объясним, чем мыть окна, стоит упомянуть соответствующую технику.

Приступайте к работе утром или до полудня, чтобы избежать резкого солнца (тогда окна высыхают быстрее, и легко получить пятна и разводы).

Не используйте бумажные полотенца. Чтобы помыть все окна, вам придется использовать их очень много. Кроме того, они оставят на окнах разводы, убрать которые будет сложно.

Подготовьте полотенца из микрофибры.

Сначала вымойте оконные рамы, затем стекла и, наконец, подоконники.

Очистите поверхность стекла горизонтальными зигзагообразными движениями.

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Как мыть окна, когда закончилось средство для мытья окон?

Большинство людей покупают специальное средство для мытья окон. Бывает, однако, что вы обнаруживаете его нехватку после начала работы.

В такой ситуации вас спасет еще одна домашняя заготовка — ополаскиватель для посудомоечной машины. Это моющее средство содержит лимонный сок или лимонную кислоту и спирт. Благодаря этому оно делает стеклянную посуду чистой и блестящей. Те же ингредиенты содержатся в большинстве средств для мытья окон. Это значит, что ополаскиватель успешно удалит грязь с окон и сделает их чистыми. Чтобы использовать его, смешайте 1 стакан жидкости с 3 литрами воды. Затем вымойте окна. Они будут чистыми и блестящими, и более того, вы не увидите на них никаких разводов.

Чем еще можно помыть окна, когда кончилась специальная жидкость?

Если у вас нет посудомоечной машины, а значит, и ополаскивателя, то при отсутствии средства для мытья окон можно применить проверенные, домашние рецепты.

Вымойте окна чаем. Заваривают его из 3-4 пакетиков, затем моют окна как обычно. Примените колу. Наверняка вы уже видели видео с чисткой монет. Благодаря содержанию ортофосфорной кислоты кола справится и с грязью на окнах. Также вы можете использовать картофельное пюре. Выложите его на тряпочку и протрите окна. Наконец, отполируйте окна мягкой тканью.

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