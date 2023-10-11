Как правильно проветривать квартиру, чтобы меньше платить за отопление? Рассказали в Брестском ЖКХ

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Опубликовано: 11.10.2023 09:24 , Обновлено: 11.10.2023

Зимой самой большой статьей расходов в счетах за жилищно-коммунальные услуги традиционно становится отопление. Однако, зачастую люди не задумываются о том, что сами "утяжеляют" свои квитанции, например, постоянно оставляя окна в квартире в режиме проветривания.

В Брестском городском ЖКХ дали белорусам рекомендации, как эффективно проветривать квартиру, чтобы меньше платить за отопление. По словам специалистов, если постоянно оставлять окна чуть приоткрытыми (в случае со стеклопакетами - ставить в режим микропроветривания), это не даст достаточного притока свежего воздуха, а вот “большой счет за отопление будет в таком случае наверняка”.

“Лучше проветривать чаще, но при этом открывать окна широко и всего на несколько минут”, - посоветовали специалисты.

Напомним, в начале октября заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко заявил, что цены на услуги ЖКХ грядущей зимой для белорусов вырастут, по сравнению с прошлым годом, примерно на 9-10%. Он озвучил конкретные суммы, которые белорусам придётся отдавать за жильё после включения в домах центрального отопления.

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Как ранее передавал Телеграф, отопительный сезон официально стартовал в Беларуси 6 октября: тепло начали подавать в школы и дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты. В жилых домах белорусов отопление начали включать позже, с 9 октября. Специалисты ЖКХ пояснили, что запуск и наладка систем теплоснабжения будет проводиться постепенно, в течение 3-5 дней. В частности, в Минске работы пообещали завершить до 14 октября.

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