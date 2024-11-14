Зачем мазать зубную пасту на крышку сковородки? Проверили, как работает лайфхак из TikTok, "залетевший" на 2,5 млн просмотров

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Опубликовано: 14.11.2024 13:15 , Обновлено: 14.11.2024

Социальные сети давно стали не только средством общения, но и источником большого количества ценных советов, способных упростить быт и сэкономить деньги. Однако не все вирусные лайфхаки приходятся по вкусу пользователям и находят своё практическое применение. В TikTok показали, как очистить ободок крышки из-под сковороды при помощи зубной пасты. Способ собрал более 2,5 миллионов просмотров, однако многие усомнились в его эффективности и целесообразности. Telegraf.news проверил, работает ли он на самом деле.

Выдавите тюбик зубной пасты на ободок сковороды, и ваша жизнь станет намного проще”, - заверила TikTok-блогер gerovfamily.

Девушка имеет 84 тысячи подписчиков и регулярно делится различными лайфхаками. Ее видео с использованием зубной пасты для очистки труднодоступных участков крышки сковороды сохранили в закладки более 12 тысяч человек.

Согласно рассказу девушки, ободок сковороды нужно смазать зубной пастой с обеих сторон. После этого крышку нужно поставить кипятиться в ёмкости большего диаметра с водой и 2 ложками соды. Важно, чтобы вода покрывала крышку.

Сода и зубная паста, по словам девушки, вычистят грязь и жир, после чего крышку останется только промыть водой.

Пользователи TikTok оставили под видеороликом более тысячи комментариев, однако большинство отнеслись к затее со скепсисом. По мнению многих, лайфхак обходится неоправданно дорого, ведь требует большого количества зубной пасты.

“В Европе зубная паста стоит 2 евро. Спасибо, но нет”, - написала одна из пользовательниц.

“Посудомоечная машина прекрасно вымывает везде, и ободки тоже”, - написала другая.

Другие комментаторы заметили, что оценить эффект от трюка нельзя. Автор видеоролика провела его на новой крышке.

“А ничего, что крышка до процедуры чистая? Возьмите старую пригоревшую, тогда глянем”, - написал кто-то.

Telegraf.news решил проверить эффективность метода на настоящей грязной крышке.

Вот так она выглядела до начала чистки.

Фото: Telegraf.news

Намазали её зубной пастой и поместили в миску с водой и содой для кипячения.

Фото: Telegraf.news

Вот так крышка выглядит после этого лайфхака из TikTok.

Фото: Telegraf.news

Как видите, трюк рабочий. Однако стоит заметить, что не все загрязнения сошли идеально, и нам пришлось немного поработать щеткой, чтобы вычистить остатки грязи из-под ободка, так же, как и из-под ручки.

Учитывая, что в белорусских магазинах цены на самую дешёвую пасту стартуют фактически от 3 рублей такой лайфхак действительно не является дешёвым решением, однако эффект от него всё же есть.

К слову, существуют другие, более практичные и не менее эффективные трюки для очистки подобных загрязнений. Например, вы можете воспользоваться бабушкиным методом и сделать очищающий раствор из хозяйственного мыла, соды и силикатного клея. Этот способ позволяет создать большой объём очищающего средства, которое без труда очистит не только грязные крышки, но и вернёт сияющий вид столовым приборам и даже самым “убитым” кастрюлям.

Ранее Telegraf.news подробно писал, как его делать и использовать.

Эта бабушкина смесь отмоет даже самую «убитую» кастрюлю. Понадобится всего 3 ингредиента

Некоторые комментаторы поделились своими советами по очистке ободка крышки.

“Кальцинированная сода и стиральный порошок (можно натереть хозяйственное мыло) и кипятите. Тот же эффект. Также кладите ложки и всё металлическое”, - написали в комментариях.

“Таблетка для посудомойки, растворённая в горячей воде, творит чудеса. Погрузите крышку в раствор до остывания воды и протрите губкой”, - порекомендовал другой комментатор.

“Так и без зубной пасты всё отпарится с содой и средством для мытья посуды”, - заверил кто-то.

“Зачем что-то изобретать, когда есть азелит?” - ещё один комментарий под видео.

Ранее Telegraf.news писал о том, что засоры в трубах – проблема, знакомая многим. В поисках быстрого и эффективного решения мы часто обращаемся к интернету. Кто даст лучший совет по устранению засоров в раковине — профессиональные сантехники или народные умельцы? В TikTok опубликовали новый способ борьбы с засорами – с помощью пластиковой бутылки. Но насколько этот метод эффективен для труб? Попробовали разобраться.

«Сантехники про это не расскажут» — В TikTok посоветовали убрать засор в раковине с помощью пластиковой бутылки. Сработает?