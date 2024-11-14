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Зачем мазать зубную пасту на крышку сковородки? Проверили, как работает лайфхак из TikTok, "залетевший" на 2,5 млн просмотров

Зачем мазать зубную пасту на крышку сковородки? Проверили, как работает лайфхак из TikTok, "залетевший" на 2,5 млн просмотров
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Социальные сети давно стали не только средством общения, но и источником большого количества ценных советов, способных упростить быт и сэкономить деньги. Однако не все вирусные лайфхаки приходятся по вкусу пользователям и находят своё практическое применение. В TikTok показали, как очистить ободок крышки из-под сковороды при помощи зубной пасты. Способ собрал более 2,5 миллионов просмотров, однако многие усомнились в его эффективности и целесообразности. Telegraf.news проверил, работает ли он на самом деле.

Выдавите тюбик зубной пасты на ободок сковороды, и ваша жизнь станет намного проще”, - заверила TikTok-блогер gerovfamily.

Девушка имеет 84 тысячи подписчиков и регулярно делится различными лайфхаками. Ее видео с использованием зубной пасты для очистки труднодоступных участков крышки сковороды сохранили в закладки более 12 тысяч человек.

Согласно рассказу девушки, ободок сковороды нужно смазать зубной пастой с обеих сторон. После этого крышку нужно поставить кипятиться в ёмкости большего диаметра с водой и 2 ложками соды. Важно, чтобы вода покрывала крышку.

Сода и зубная паста, по словам девушки, вычистят грязь и жир, после чего крышку останется только промыть водой.

Пользователи TikTok оставили под видеороликом более тысячи комментариев, однако большинство отнеслись к затее со скепсисом. По мнению многих, лайфхак обходится неоправданно дорого, ведь требует большого количества зубной пасты.

“В Европе зубная паста стоит 2 евро. Спасибо, но нет”, - написала одна из пользовательниц.

“Посудомоечная машина прекрасно вымывает везде, и ободки тоже”, - написала другая.

Другие комментаторы заметили, что оценить эффект от трюка нельзя. Автор видеоролика провела его на новой крышке.

“А ничего, что крышка до процедуры чистая? Возьмите старую пригоревшую, тогда глянем”, - написал кто-то.

Telegraf.news решил проверить эффективность метода на настоящей грязной крышке.

Вот так она выглядела до начала чистки.

Фото: Telegraf.news
Фото: Telegraf.news

Намазали её зубной пастой и поместили в миску с водой и содой для кипячения.

Фото: Telegraf.news
Фото: Telegraf.news

Вот так крышка выглядит после этого лайфхака из TikTok.

Фото: Telegraf.news
Фото: Telegraf.news

Как видите, трюк рабочий. Однако стоит заметить, что не все загрязнения сошли идеально, и нам пришлось немного поработать щеткой, чтобы вычистить остатки грязи из-под ободка, так же, как и из-под ручки.

Учитывая, что в белорусских магазинах цены на самую дешёвую пасту стартуют фактически от 3 рублей такой лайфхак действительно не является дешёвым решением, однако эффект от него всё же есть.

К слову, существуют другие, более практичные и не менее эффективные трюки для очистки подобных загрязнений. Например, вы можете воспользоваться бабушкиным методом и сделать очищающий раствор из хозяйственного мыла, соды и силикатного клея. Этот способ позволяет создать большой объём очищающего средства, которое без труда очистит не только грязные крышки, но и вернёт сияющий вид столовым приборам и даже самым “убитым” кастрюлям.

Ранее Telegraf.news подробно писал, как его делать и использовать.

Эта бабушкина смесь отмоет даже самую «убитую» кастрюлю. Понадобится всего 3 ингредиента

Некоторые комментаторы поделились своими советами по очистке ободка крышки.

“Кальцинированная сода и стиральный порошок (можно натереть хозяйственное мыло) и кипятите. Тот же эффект. Также кладите ложки и всё металлическое”, - написали в комментариях.

“Таблетка для посудомойки, растворённая в горячей воде, творит чудеса. Погрузите крышку в раствор до остывания воды и протрите губкой”, - порекомендовал другой комментатор.

“Так и без зубной пасты всё отпарится с содой и средством для мытья посуды”, - заверил кто-то.

“Зачем что-то изобретать, когда есть азелит?” - ещё один комментарий под видео.

Ранее Telegraf.news писал о том, что засоры в трубах – проблема, знакомая многим. В поисках быстрого и эффективного решения мы часто обращаемся к интернету. Кто даст лучший совет по устранению засоров в раковине — профессиональные сантехники или народные умельцы? В TikTok опубликовали новый способ борьбы с засорами – с помощью пластиковой бутылки. Но насколько этот метод эффективен для труб? Попробовали разобраться.

«Сантехники про это не расскажут» — В TikTok посоветовали убрать засор в раковине с помощью пластиковой бутылки. Сработает?

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