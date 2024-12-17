Как сделать нож бритвенно острым в домашних условиях? Эти 3 лайфхака позволят заточить его за минуту

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Опубликовано: 17.12.2024 11:31 , Обновлено: 17.12.2024

Приближается пора новогодних праздников, а это значит, что придётся много готовить. Без острого ножа невозможно быстро и красиво нарезать продукты для праздничного стола. Если нож затупился, можно заточить его до бритвенной остроты самостоятельно, используя советы профессионалов и лайфхаки из сети.

Как быстро наточить нож при помощи подручных средств?

При наточке ножа без специальных инструментов самое сложное — держать нужный уровень заточки. Сделать это можно при помощи небольшого отрезка пластиковой трубки. Вдоль неё нужно сделать разрез и вставить в него нож остриём наружу. Теперь можно точить нож, выдерживая нужный угол заточки.

Точильный камень вполне можно заменить керамической тарелкой, чашкой или пиалой. Переверните тарелку вверх дном, держите нож параллельно донышку и проводите лезвием по выступающей окружности дна. После каждого прохода лезвием по донышку тарелки переворачивайте нож и проводите другой стороной лезвия. На заточку таким способом уходит примерно минута.

https://www.youtube.com/shorts/AywRHUcPi7o?feature=share

Пользователи Сети также утверждают, что остро наточить нож можно при помощи фольги. Сложите фольгу в несколько слоёв и разрезайте её ножом до тех пор, пока он не станет достаточно острым.

Другой вариант этого же лайфака — смять фольгу в шарик и им наточить нож до нужной остроты.

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Как заточить нож до бритвенной остроты при помощи специальных инструментов

Заточка ножей включает два основных этапа.

Черновая заточка

Этот этап предназначен для восстановления режущей кромки ножа, особенно если она сильно повреждена, имеет зазубрины или завалена. Для этого используются абразивные камни с крупным или средним зерном. На этом этапе важно сформировать правильный угол заточки и удалить все дефекты лезвия.

Для каждого ножа угол заточки свой:

до 20° — для овощей и филейной нарезки;

20-25° — классический вариант;

25-35° — для туристических ножей;

35-45° — для рубки.

Выполняя заточку, важно не убрать слишком много покрытия с ножа, иначе он быстро износится.

Финишная заточка (или доводка)

На втором этапе используется мелкозернистый камень, чтобы сгладить поверхность режущей кромки, удалить заусенцы с лезвия и сделать его максимально острым. Этот процесс также помогает убрать мелкие царапины и неровности, оставшиеся после грубой заточки.

Заточка ножа до остроты бритвы требует правильного подхода и использования качественных инструментов. Вот примерная инструкция, как заточить нож при помощи точильного камня.

Инструменты для заточки

Точильный камень: Лучше всего использовать набор камней разной зернистости (грубый, средний и мелкий). Можно начать с грубого камня для удаления крупных зазубрин и постепенно перейти к мелкому для полировки лезвия.

Масло или вода: Для смазывания точильного камня. Вода предпочтительнее, так как она предотвращает засорение пор камня металлическими частицами.

Зажим или подставка: Чтобы зафиксировать нож под нужным углом.

Заточка

Смочите камень водой или маслом. Поместите нож на камень режущей кромкой вперед и держите его под выбранным углом. Ведите ножом по камню вдоль всей длины лезвия, начиная от рукоятки и заканчивая кончиком. Движения должны быть плавными и равномерными. Повторяйте эти движения несколько раз, пока не почувствуете, что лезвие стало ровнее и острее. После грубой обработки переходите к камню средней зернистости. Повторите процесс, но уже с меньшим давлением. Финальная обработка на мелком камне: Используйте мелкозернистый камень для окончательной шлифовки и полировки лезвия. Это придаст ему гладкость и дополнительную остроту.

Дополнительная доводка (по желанию)

Для достижения максимальной остроты можно использовать мусат (точильная сталь) или керамический стержень. Легкими движениями проведите лезвием по мусату, удерживая тот же угол, что и при заточке.

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Как проверить нож на остроту

Проверить остроту ножа можно несколькими способами.

Тест на бумаге

Возьмите лист обычной бумаги и попробуйте разрезать его ножом сверху вниз одним движением. Если лезвие легко прорезает бумагу, оставляя ровный срез, то оно достаточно острое. Если же бумага рвется или нож застревает, значит, лезвию не хватает остроты.

Тест на помидоре

Помидор имеет тонкую кожицу, которую сложно разрезать недостаточно острым ножом. Попробуйте аккуратно нарезать помидор. Острое лезвие должно без труда проходить через кожу и мякоть, оставляя аккуратные ломтики. Если нож мнет плод или рвет кожуру, скорее всего, он нуждается в заточке.

Тест на волосах

Острый нож может, как бритва, сбривать волосы на руке. Проведите лезвием по коже против роста волос. Если они легко удаляются, значит, нож острый. Однако этот метод требует осторожности, чтобы избежать порезов.

Ранее Telegraf.news писал, что время от времени ножницы теряют остроту и, соответственно, становятся менее эффективными. Вместо того чтобы тратить деньги на их заточку или вообще новую пару, вы можете быстро и просто наточить их самостоятельно. Вот как это сделать за считанные секунды, используя подручные материалы.

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