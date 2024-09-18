Как заточить ножи от мясорубки за 20 копеек? Это трюк вернёт в строй даже советский агрегат

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Опубликовано: 18.09.2024 13:06 , Обновлено: 18.09.2024

Ручная мясорубка - надёжный агрегат, который издавна присутствует на кухне многих белорусов. С годами эксплуатации лезвия ножей мясорубки затупляются, и как их заточить, не совсем понятно. К счастью, есть несложный и дешёвый способ, который позволит быстро и эффективно вернуть лезвия в рабочее состояние. Этим трюком поделился блогер-лайфхакер Константин Нечётов.

Необходимость перемолоть те или иные продукты так или иначе возникает у многих кулинаров. Одним из самых надёжных методов, который позволяет это сделать - механическая мясорубка. Некоторые перестают пользоваться ими из-за затупившихся ножей и покупают электронные аналоги, но даже лезвия электромясорубок со временем затупляются.

Существует простой способ заточить ножи как механической, так и электронной мясорубки.

Для этого вам понадобится небольшой лист наждачки, самого мелкого помола. Купить его можно в любом строительном магазине и обычно его стоимость не превышает 20 копеек.

Разберите мясорубку и достаньте ситечко. Приложите его к обратной стороне наждачки и обведите по кругу карандашом.

Вырежьте кружок и проделайте в середине отверстие.

Теперь соберите мясорубку, установив кружочек из наждачки шершавой стороной к ножу, как показано в видеоролике.

После этого покрутите ручку механической мясорубки против часовой стрелки. Если мясорубка электронная, то воспользуйтесь реверсом (обратным ходом).

Пользователи соцсети оценили лайфхак блогера. Многие отметили, что даже на имея электронные варианты мясорубок, не перестают пользоваться старыми механическими.

“Вы вернули мою мясорубку к жизни! Тупой нож - вечная проблема”, - написала одна из пользовательниц.

“У меня такая мясорубка. Им сносу нет, они вечные”, - высказалась другая.

Некоторые комментаторы заметили, что в заточке нуждается и ситечко мясорубки. А кто-то счёл, что лайфхак можно упростить, просто заточив нож мясорубки вручную.

“Да просто купить точный круг и против часовой стрелки, по кругу вести ножами, чем вырезать наждачку мучиться. Мясорубка зато чистая будет!” - высказался один из комментаторов.

Такой совет дали и владельцам мясорубок, у которых не обнаружилось функции обратного хода.

Многие комментаторы заметили что затачивать нужно не только нож, но и ситечко.

“Ситечко точат круговыми движениями по той же наждачной бумаге, лежащей на ровной поверхности с добавлением воды”, - посоветовал один из пользователей.

Также некоторые комментаторы заметили, что специальную заточку для мясорубок можно приобрести в хозяйственных магазинах и на маркетплейсах. Но стоит такой “девайс” уже от 6 рублей.

Ранее Telegraf.news пи сал о том, что тупые ножи на кухне — беда. И хорошо, если у вас под рукой есть точило. А если нет? Вы наверняка видели все эти инструкции, для которых требуется наждачная бумага или какая-нибудь керамика? Но есть способ получше.

Эта тайная функция ножниц поможет заточить ножи. Как?