Смажьте нож этим, чтобы не плакать при нарезке лука. Шеф-повар показал хитрый трюк
Нарезка луковицы до сих пор вызывает немало слёз. Неудивительно, что люди до сих пор ищут эффективные и простые способы исправить ситуацию. Как не прослезиться при нарезке лука? Оказывается, для этого достаточно одного хитрого трюка с ножом.
Это случается практически с каждым. Мы на кухне, режем лук для ужина, и вдруг слезы начинают течь, а глаза - гореть. Это происходит потому, что овощ выделяет в воздух раздражающие химические вещества. Существует множество теорий о том, как предотвратить этот нежелательный эффект. Недавно один шеф-повар решил проверить один из трюков и поделился результатом в Instagram.
[info_b]Анатолий Добровольский - известный шеф-повар, бренд шеф испанского ресторана CAFE SOFi в Бенидроме. Он ведет активную деятельность в социальных сетях под псевдонимом @dobrovolskyi_hchef. В одном из своих последних видео он решил протестировать популярный в сети способ нарезки слезовыжималки - лука.[/info_b]
Речь идет о трюке с использованием ножа и небольшого количества оливкового масла. Все, что вам нужно сделать, - это смазать лезвие маслянистым продуктом и начать нарезать овощ.
Как это работает? Оказывается, раздражающие вещества задерживаются в оливковом масле, прежде чем испариться и начать раздражать наши глаза.
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Как правильно нарезать лук? Следите за лезвием и температурой
Хорошая практика, которая может оказаться полезной при нарезке лука, - убедиться, что ваш нож правильно наточен.
В интервью журналу Business Insider шеф-повар Джули Эндрюс объяснила, что это значит.
“Острый нож меньше повреждает мякоть лука, уменьшая количество выделяемого газа”, — рассказала она. Тупой инструмент, напротив, может затруднить нарезку и измельчение и увеличить время пребывания летучих газов в луке.
Кроме того, перед приготовлением стоит положить лук в холодильник на 30-45 минут. Низкая температура также замедлит скорость химических реакций.
Ранее Telegraf.news публиковал трюк, благодаря которому лук не будет расслаиваться, а его нарезка перестанет быть хлопотной. Посмотрите видео, как правильно этот сделать.
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