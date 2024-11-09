Смажьте нож этим, чтобы не плакать при нарезке лука. Шеф-повар показал хитрый трюк

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Опубликовано: 09.11.2024 08:11 , Обновлено: 08.11.2024

Нарезка луковицы до сих пор вызывает немало слёз. Неудивительно, что люди до сих пор ищут эффективные и простые способы исправить ситуацию. Как не прослезиться при нарезке лука? Оказывается, для этого достаточно одного хитрого трюка с ножом.

Это случается практически с каждым. Мы на кухне, режем лук для ужина, и вдруг слезы начинают течь, а глаза - гореть. Это происходит потому, что овощ выделяет в воздух раздражающие химические вещества. Существует множество теорий о том, как предотвратить этот нежелательный эффект. Недавно один шеф-повар решил проверить один из трюков и поделился результатом в Instagram.

[info_b]Анатолий Добровольский - известный шеф-повар, бренд шеф испанского ресторана CAFE SOFi в Бенидроме. Он ведет активную деятельность в социальных сетях под псевдонимом @dobrovolskyi_hchef. В одном из своих последних видео он решил протестировать популярный в сети способ нарезки слезовыжималки - лука.[/info_b]

Речь идет о трюке с использованием ножа и небольшого количества оливкового масла. Все, что вам нужно сделать, - это смазать лезвие маслянистым продуктом и начать нарезать овощ.

Как это работает? Оказывается, раздражающие вещества задерживаются в оливковом масле, прежде чем испариться и начать раздражать наши глаза.

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Как правильно нарезать лук? Следите за лезвием и температурой

Хорошая практика, которая может оказаться полезной при нарезке лука, - убедиться, что ваш нож правильно наточен.

В интервью журналу Business Insider шеф-повар Джули Эндрюс объяснила, что это значит.

“Острый нож меньше повреждает мякоть лука, уменьшая количество выделяемого газа”, — рассказала она. Тупой инструмент, напротив, может затруднить нарезку и измельчение и увеличить время пребывания летучих газов в луке.

Кроме того, перед приготовлением стоит положить лук в холодильник на 30-45 минут. Низкая температура также замедлит скорость химических реакций.

Ранее Telegraf.news публиковал трюк, благодаря которому лук не будет расслаиваться, а его нарезка перестанет быть хлопотной. Посмотрите видео, как правильно этот сделать.

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