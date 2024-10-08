Как бесплатно заточить ножницы за 20 секунд? Порежьте ими этот ненужный предмет
Время от времени ножницы теряют остроту и, соответственно, становятся менее эффективными. Вместо того чтобы тратить деньги на их заточку или вообще новую пару, вы можете быстро и просто наточить их самостоятельно. Вот как это сделать за считанные секунды, используя подручные материалы.
Для того, чтобы быстро заточить ножницы, вам понадобится предмет, который наверняка найдется в вашем доме. Это… пластиковая бутылка. Точнее, понадобится всего лишь ее половина.
Для начала, убедитесь, что ножницы чистые и сухие. Если они сильно загрязнены, протрите их мягкой тканью.
Все, что нужно сделать, это порезать половину бутылки вдоль. С каждым надрезом ножницы должны становится все острее и острее.
Проверьте результат: попробуйте разрезать обычную бумагу или другой легкий материал, чтобы убедиться, что ножницы стали более острыми.
Еще один способ быстро заточить ножницы
Если у вас нет бутылки, попробуйте порезать ножницами алюминиевую фольгу (сверните ее в несколько слоев). Эффект не заставит долго ждать.
Также некоторые советуют использовать наждачную бумагу.
Теперь у вас есть простые и быстрые способ заточки ножниц без дополнительных затрат! Используйте этот метод, когда ваши ножницы начнут терять остроту, и наслаждайтесь их эффективностью снова.
Ранее Telegraf.news писал, что с помощью ножниц можно заточить нож. Причем, во время этого процесса ножницы останутся такими же острыми, как и раньше.