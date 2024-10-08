Как бесплатно заточить ножницы за 20 секунд? Порежьте ими этот ненужный предмет

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Опубликовано: 08.10.2024 13:34 , Обновлено: 08.10.2024

Время от времени ножницы теряют остроту и, соответственно, становятся менее эффективными. Вместо того чтобы тратить деньги на их заточку или вообще новую пару, вы можете быстро и просто наточить их самостоятельно. Вот как это сделать за считанные секунды, используя подручные материалы.

Для того, чтобы быстро заточить ножницы, вам понадобится предмет, который наверняка найдется в вашем доме. Это… пластиковая бутылка. Точнее, понадобится всего лишь ее половина.

Для начала, убедитесь, что ножницы чистые и сухие. Если они сильно загрязнены, протрите их мягкой тканью.

Все, что нужно сделать, это порезать половину бутылки вдоль. С каждым надрезом ножницы должны становится все острее и острее.

Проверьте результат: попробуйте разрезать обычную бумагу или другой легкий материал, чтобы убедиться, что ножницы стали более острыми.

Еще один способ быстро заточить ножницы

Если у вас нет бутылки, попробуйте порезать ножницами алюминиевую фольгу (сверните ее в несколько слоев). Эффект не заставит долго ждать.

Также некоторые советуют использовать наждачную бумагу.

Теперь у вас есть простые и быстрые способ заточки ножниц без дополнительных затрат! Используйте этот метод, когда ваши ножницы начнут терять остроту, и наслаждайтесь их эффективностью снова.

Ранее Telegraf.news писал, что с помощью ножниц можно заточить нож. Причем, во время этого процесса ножницы останутся такими же острыми, как и раньше.

Эта тайная функция ножниц поможет заточить ножи. Как?