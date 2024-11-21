Как сделать кислые мандарины сладкими? Нашли способы за 10 минут и 30 секунд

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Опубликовано: 21.11.2024 13:22 , Обновлено: 21.11.2024

С приходом холодов многие белорусы устремляются в магазины на поиски вкусных мандаринов, по которым уже успели знатно истосковаться. Нарваться на сладкие и сочные плоды — большая удача, однако выбрать по-настоящему вкусные мандарины удаётся не всегда. К счастью, даже если вам попались кислые мандарины, есть возможность исправить ситуацию. Рассказываем, как сделать их слаще в домашних условиях двумя способами.

Мандарины - неотъемлемый атрибут на новогоднем столе большинства белорусов и один из самых популярных фруктов, которые покупают осенью. Разнообразие сортов на прилавках магазинов велико, однако случается, что даже их знание не уберегает от покупки кислых экземпляров. Такие мандарины могут подолгу лежать на кухне невостребованными, но в соцсетях предложили воспользоваться несколькими хитростями, чтобы сделать вкус фруктов слаще.

Способ с применением горячей и холодной воды

Этот трюк, позволяющий сделать кислые мандарины слаще, пришёл из Японии и вирусится в соцсетях уже несколько лет. Всё, что вам понадобится для его реализации, это две миски с водой. В одну налейте тёплую воду (около 40 градусов Цельсия), в другую — холодную.

Сначала положите кислые мандарины в миску с теплой водой.

Оставьте их там на 10 минут. За это время теплая вода откроет поры кожуры, высвободив лимонную кислоту.

По истечении этого времени переложите мандарины в холодную воду и оставьте их в ней на несколько минут. Это приведет к термическому шоку, в результате чего поры кожуры закроются, а сладкий сок останется внутри плода.

Наконец, достаньте мандарины из холодной воды, высушите их и очистите от кожуры.

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Способ с применением микроволновки

Ещё один простой и эффективный способ сделать мандарины слаще - разогреть их в микроволновке. Этот трюк также демонстрируют в соцсетях многие блогеры-лайфхакеры.

Поместите плоды в устройство и разогревайте в течение 30 секунд.

Достаньте фрукты и погрузите их в очень холодную воду на несколько минут.

[info_b]Совет: чтобы мандарины не взорвались во время подогрева в микроволновке, можно зубочисткой проделать несколько отверстий в кожуре.[/info_b]

По словам авторов видеороликов, под воздействием СВЧ-волн лимонная кислота, содержащаяся в фруктах, начнёт распадаться, а термический шок, который произойдет после погружения плодов в холодную воду, сделает фрукты сочнее.

[info_b]Стоит знать, что способы могут оказаться неэффективными, если высокая кислотность мандаринов обусловлена особенностями сорта, а недозрелостью.[/info_b]

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Риск столкнуться с кислыми мандаринами будет ниже, если принимать во внимание внешние особенности фрукта.

Первое, на что нужно обратить внимание, — это цвет. Зрелые мандарины имеют ярко-оранжевый и однородный окрас.

Второе — кожура. У хорошего мандарина она должна быть пористой и легко отделяться от мякоти.

Кислые мандарины обычно среднего размера и несколько приплюснутые.

Более крупные мандарины с толстой кожурой часто оказываются сладкими, но могут иметь небольшую кислинку.

Мелкие ярко-оранжевые мандаринки с тонкой кожурой обычно очень сладкие и сочные.

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