Вы больше никогда не купите кислые мандарины с косточками. Обратите внимание на эти 6 признаков

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Опубликовано: 07.11.2024 08:30 , Обновлено: 06.11.2024

Сочные мандарины с интенсивным ароматом - настоящее удовольствие в осенне-зимний период. Они имеют прекрасный вкус и содержат витамины и минералы, поддерживая наше здоровье в холодные месяцы. Однако выбрать идеальный мандарин непросто - на рынке представлены различные сорта, которые различаются по вкусу, содержанию косточек и уровню сладости. Вот шесть правил, которым стоит руководствоваться при покупке фруктов, чтобы насладиться их полным вкусом и ароматом.

Цвет кожуры

Мандарины глубокого интенсивного оранжевого цвета обычно более спелые и сладкие. Избегайте фруктов с зеленым оттенком, которое ясно указывает на то, что мандарин не достиг полной зрелости.

[info_b]Однако цвет не всегда является показателем. Поэтому стоит обратить внимание и на другие признаки.[/info_b]

Вес

Более тяжелые мандарины обычно сочнее. Стоит взять в руки несколько мандаринов и выбрать те, которые кажутся более массивными по отношению к своему размеру. Тяжесть плода часто свидетельствует о большом содержании сока, что напрямую влияет на его вкус. Если он выглядит очень легким, есть большая вероятность, что он будет сухим и неприятным.

Толщина кожуры

Гладкая, эластичная и тугая кожура - признак свежести и высокого качества мандаринов. Очень рыхлая и морщинистая кожура может указывать на то, что плод начинает высыхать. Мандарины с тонкой, слегка тугой кожурой обычно более сочные и вкусные.

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Без косточек

Если вы заботитесь о мандаринах без косточек, стоит сделать ставку на такие сорта, как:

“Уншиу” (абхазские);

“Сатсума”;

«Надоркотт» (марокканский гибрид).

Они известны отсутствием семян в мякоти.

Запах фруктов

Мандарины с интенсивным сладким ароматом обычно являются свежими и спелыми фруктами. Сильный цитрусовый аромат-это естественный показатель зрелости, который приводит к высокой сладости фруктов. Отсутствие этого аромата может свидетельствовать о низком качестве мандаринов или отсутствии свежести. Фрукты с нейтральным или слабым запахом обычно менее вкусны.

Свежесть

Также посмотрите на место, где был стебель. Белый цвет означает, что фрукт свежий, а коричневый говорит о том, что он лежит уже давно.

Еще одним показателем могут быть листья – если они зеленые, плод, вероятно, сладкий и сочный.

Какие мандарины лучше не покупать?

Некоторые сорта мандаринов, несмотря на свой внешний вид, могут оказаться кислыми или полными косточек. Танжело, как правило, кислые и содержат косточки, и это может не понравиться тем, кто предпочитает более сладкие фрукты.

Медовые мандарины очень сладкие, но их может быть неудобно есть из-за наличия косточек.

Если вы хотите избежать мандаринов с кислым вкусом, откажитесь от тех, которые выглядят очень зелеными. Пятна на плодах этого цвета могут означать, что они были собраны слишком рано и не достигли полной зрелости. Незрелые мандарины обычно имеют более кислый, менее сладкий вкус. Хотя зеленые оттенки иногда могут быть результатом местных климатических условий, такие мандарины чаще всего не радуют качеством.

Кожура, полная мелких трещин, потертостей или темных пятен, является признаком того, что плод мог храниться неправильно. Такие повреждения могут привести к более быстрой порче мандаринов и даже образованию плесени.

Также стоит избегать фруктов с пятнами коричневого цвета, так как они могут указывать на наличие бактерий или грибков.

От мандаринов с сероватым или белым налетом следует отказаться, так как это явный признак того, что на них напала плесень, которая угрожает нашему здоровью.

Ранее Telegraf.news писал, что хотя мандарины можно есть круглый год, чаще всего мы делаем это осенью и зимой. Оранжевые цитрусовые ассоциируются со снегом, Новым годом и Рождеством. Однако, по мнению врачей, в некоторых случаях мандарины могут принести больше вреда, чем пользы. Рассказываем, какую процедуру зря игнорирует большинство людей.

Эту ошибку совершают 80% людей. Что нужно обязательно сделать перед тем, как есть мандарины?