Как сделать ароматизатор воздуха за 0 копеек? Гениальный трюк для ванны, спальни и шкафа

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Опубликовано: 28.05.2024 11:46 , Обновлено: 28.05.2024

Как сделать так, чтобы в доме приятно пахло, особенно в ванной, спальне и гардеробе? Вместо того чтобы покупать готовые дорогие средства в магазине, воспользуйтесь простыми домашними хитростями. Если вы сделаете так, то в любом месте будет безумно приятно пахнуть. И все это бесплатно, потому что понадобится лишь то, что у вас уже есть.

Готовые, купленные в магазине ароматы часто не оправдывают наших ожиданий. Они часто стоят дорого, держатся недолго, и, кроме того, сам аромат не всегда соответствует нашим ожиданиям.

Вместо того чтобы продолжать поиски идеального продукта, воспользуйтесь проверенными домашними средствами.

Пользовательница Instagram с ником @mrrr_lifestyle поделилась своими безотказными трюками.

Замените ароматизатор воздуха этой дешевой смесью. Как легко приготовить в домашних условиях?

Домашний освежитель воздуха для ванной комнаты

Ванная комната - это место, которым мы пользуемся каждый день, и, кроме того, иногда там появляется неприятный запах. Неудивительно, что мы хотим его замаскировать.

Забудьте о готовых спреях или ароматических палочках. Вместо этого нанесите на ватный диск или тряпочку любимый парфюм и протрите им внутреннюю поверхность рулона туалетной бумаги (втулку). Прекрасный аромат будет держаться до тех пор, пока вы ей пользуетесь.

[info_b]Если вы не хотите тратить драгоценный парфюм, используйте флаконы с истекшим сроком годности, которые уже не стоит наносить на себя, но которые еще сохранили великолепный запах. [/info_b]

Чтобы продлить эффект, сделайте это и с рулоном, который просто «ждет» своей очереди, а не используется регулярно. Таким простым способом вы освежите комнату.

Положите ватные диски в подушки

Похожим способом можно придать прекрасный аромат и другим комнатам. Пропитайте ватные диски духами, а затем положите в декоративные чехлы для подушек.

Каждый, кто присядет отдохнуть на диван, будет наслаждаться приятным ароматом. Только не забудьте выбрать достаточно легкий и освежающий парфюм, а не тяжелый и подавляющий, так как вы получите обратный эффект.

[info_b]Вместо духов вы всегда можете использовать эфирное масло.[/info_b]

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Что положить в шкаф с одеждой?

С помощью духов (или эфирных масел) вы также заставите прекрасный аромат витать по вашему шкафу с одеждой.

Приготовьте хлопчатобумажный мешок, насыпьте в него рис и побрызгайте выбранным вами средством. Затем завяжите его и положите между одеждой.

В ситуациях, когда вы дополнительно боретесь с одежной молью, стоит сделать ставку на лавандовое масло. Вы избавитесь от вредителей на раз-два.

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Ранее Telegraf.news писал, что каждый водитель также хочет, чтобы в его машине был приятный запах. Однако стоимость ароматизаторов для авто не такая уж маленькая. Да и вычихаются они достаточно быстро. Не говоря уже о том, что полны химии. Мы нашли отличный способ сделать атмосферу в машине приятной. Для этого вам понадобится сходить на кухню. При этом наш способ обеспечить хороший запах в машине намного дешевле магазинных.

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