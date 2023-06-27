Как избавиться от плохого запаха в машине за копейки? Многие белорусы уже делают это

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Опубликовано: 27.06.2023 08:39 , Обновлено: 27.06.2023

Каждый водитель хочет, чтобы в его машине был приятный запах. Однако стоимость ароматизаторов для авто не такая уж маленькая. Да и вычихаются они достаточно быстро. Не говоря уже о том, что полны химии. Мы нашли отличный способ сделать атмосферу в машине приятной. Для этого вам понадобится сходить на кухню. При этом наш способ обеспечить хороший запах в машине намного дешевле магазинных.

Откуда в машине появляется плохой запах?

Причины неприятного запаха в машине могут быть разными. Некоторые из них могут быть легко устранены. Прежде всего, вы должны поддерживать хорошую вентиляцию и кондиционирование воздуха.

Раздражающий запах также может быть. результат перевозки животных или слишком редкая уборка интерьера. Зимой и осенью неприятный запах появляется из-за высокой влажности (в этот период мы приносим много воды в машину на обуви и одежде).

Что делать, чтобы стекла в машине не запотевали? Вот проверенные способы

Простой способ устроить в машине приятный запах за копейки

Откроем вам секрет, отличным поглотителем неприятных запахов является кофе. Многие белорусы уже используют его, чтобы сделать запах в холодильнике приятным. Но никто не мешает применить тот же рецепт в автомобиле.

Просто положите в небольшую ёмкость немного кофе (растворимый или в зернах) и установитьпол сиденье в машине. Вы также можете насыпать кофе в мешочек повесить где-нибудь в автомобиле (избегайте только нижней части сиденья водителя, чтобы он не запутался в ногах при торможении). Важно отметить, что кофе поглощает не только неприятные запахи, но и влагу. Используя этот метод, вы можете решить две проблемы за один раз. Вторая из которых - запотевание стекол.

Есть и другие способы почувствовать приятный запах машины. Ничто не мешает вам использовать трюк, часто используемый дома в гардеробе. Речь идёт о мешочке с травами или цветами. Чаще всего используются лаванда, но вы также можете использовать тимьян, гвоздику или мяту.