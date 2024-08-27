Как приучить кошку к унитазу? Попробуйте эти 2 способа - и вам не придётся разоряться на наполнителях

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Опубликовано: 27.08.2024 16:53 , Обновлено: 27.08.2024

Наверняка вам приходилось где-то слышать о том, что кошки могут не пользоваться свои лотком и делать свои дела в унитаз. Такая идея выглядит соблазнительной, ведь помимо того, что вам не придётся убирать за своим питомцем, можно будет перестать думать о тратах на наполнитель для кошачьего туалета. Но как приучить к унитазу свою кошку? Есть два способа, как это можно сделать

Уборка кошачьего туалета - не самое приятное мероприятие. Нередко питомцы бывают недостаточно аккуратными в этом вопросе и могут выгребать наполнитель далеко за пределы лотка. Кроме того, эта процедура сопряжена с немалыми тратами.

Качественный наполнитель стоит недёшево, и, если задаться вопросом, во сколько же обходится вам кошачьи походы в туалет, можно даже и огорчиться.

К счастью, существуют реальные способы приучить кошку ходить на унитаз. Если затея удастся, то это значительно упростит жизнь и сэкономит траты. Итак, как же это сделать?

Способ первый. Специальная накладка на унитаз

На популярных маркетплейсах можно купить специальную накладку для приучения кошки к унитазу. Она бывает одноразовой и многоразовой. Первую можно купить примерно за 12-20 белорусских рублей. Многоразовую - за 30-50 рублей.

На первом этапе вам нужно приучить кота ходить в туалет на возвышенность. Для этого вам необходимо обычный лоток с наполнителем постепенно поднимать к уровню унитаза. После чего ставить его на сам толчок, чтобы кошка привыкла на него запрыгивать.

Второй этап - применение специальной накладки для приучения. Установите её на унитаз и заполните смесью для кошачьего лотка.

После вам необходимо постепенно увеличивать (примерно раз в 1-2 недели) прорезь в центре накладки и уменьшать объём используемого наполнителя. В одноразовой накладке такие отверстия нужно вырезать, в многоразовой конструкция с ячейками разборная, и их нужно просто постепенно доставать.

Вся процедура приучения растянется примерно на месяц или дольше (всё зависит питомца).

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Способ второй. Использование классического лотка

Приучить кошку к унитазу можно попробовать и без специального приспособления.

На начальном этапе вы должны действовать, как и в первом способе. Сперва нужно приучить кошку уверенно пользоваться лотком, установленном на унитазе. Когда этот момент настал, уберите лоток с глаз питомца, а под ободок унитаза насыпьте немного уже использованного наполнителя. Запах наполнителя будет сигнализировать кошке, куда именно кошке нужно сходить на унитаз. Можно для этой цели использовать и специальные приучающие спреи из зоомагазина.

Если кошка наотрез отказывается делать свои дела в унитаз, то придётся позаботиться о небольшом лоточке с привычным наполнителем. Вставьте его непосредственно в унитаз. Да, подобная конструкция создаёт определённые неудобства для членов семьи, но конечный результат стоит потраченных усилий.

Иногда для переходного периода достаточно просто ставить лоток любого размера и формы на унитаз. Однако нужно в таком случае быть готовым к рискам.

Кошка в прыжке либо во время ритуала закапывании может сдвинуть лоток, и он рухнет вместе с содержимым на пол или в унитаз. Это не только потребует уборки, но и может отбить желание у животного ходить на унитаз, вынуждая искать более безопасные способы справлять нужду.

Если всё хорошо, то постепенно уменьшайте количество наполнителя в центре пластикового лотка, вставленного в унитаз. Аккуратно проделайте в нём отверстие, чтобы животное видело под собой воду и привыкало к запахам и шуму. Лучше сделать это раскалённым на огне ножом (чтобы избежать растрескивания пластика при обычной резке).

Отверстие нужно увеличивать примерно раз в неделю, вынуждая кошку учиться балансировать на унитазе во время похода в туалет.

В конце концов, обучающий лоток с отверстиями убирают, заставляя кошку ходить в туалет на унитаз без дополнительных приспособлений.

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Будьте терпеливы и не давите на кошку

Приучение к туалету обычно занимает около 6 недель, и это без учёта неудач. Если ваша кошка сопротивляется на каком-либо этапе процесса, то она может начать ходить в туалет в другом месте.

Если это произойдет, сделайте шаг назад в приучении к туалету. Запаситесь терпением и чистящими средствами. По всей вероятности, на пути к успеху произойдет как минимум один несчастный случай.

Не давите на кошку, если приучение к туалету вызывает у неё стресс. Если она начинает вести себя ненормально, прекратите приучение к туалету и верните лоток.

[info_b]Помните, что приучение к туалету не работает для некоторых кошек (около 30%).[/info_b]

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