Почему кошка кусается, когда её гладишь? Эксперты назвали 6 причин и объяснили, что делать

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Опубликовано: 22.08.2024 11:41 , Обновлено: 22.08.2024

Многие заводят себе кошек, ожидая, что их питомец будет радовать их своим добрым и ласковым нравом. Чаще всего ожидания владельцев не обманываются. Однако иногда случается так, что любимый питомец быстро сменяет мурлыкание агрессией и начинает кусаться и царапаться. Почему так происходит и как избавить кошку от таких манер?

Картина, в которой хозяин ласкает свою кошку, а та в ответ благодарно мурлычет, нередко может превратиться в совершенно противоположную. Случается, что кошка плавно переходит от мурлыканья, выражающего радость, к кусанию и другим признакам недовольства. В такие моменты владельцам этих пушистых питомцев остаётся только с беспокойством смотреть на них и недоумевать о причинах такого поведения.

Почему кошка становится агрессивной, когда её глядят?

Кошки, в отличие от собак, не любят длительных и постоянных ласк. Более того, их тело может быть чрезвычайно чувствительным к прикосновениям, настолько, что питомец может ощущать физическую боль, если поглаживания длятся слишком долго. Поэтому вышеописанная перемена в поведении может свидетельствовать о том, что кошке стало дискомфортно. Кусаясь и царапаясь, она сообщает об этом хозяину.

Почему моя кошка нападает и кусается?

Кошки испытывают потребность в реализации своего охотничьего инстинкта . Поэтому время от времени с питомцем стоит играть. Если этого не делать, то животное будет охотиться и играться самостоятельно. Иногда “жертвой” в этой игре может стать хозяин. В такой ситуации поведение кошки может выглядеть агрессивным. Она может «поохотиться» на руки или ноги своего владельца и нередко с применением когтей и зубов. Таким образом кошка снимает своё напряжение.

Кричать на кошку или намеренно пугать её в этом случае не стоит. Это не поможет.

Также нужно уважать личные границы своего питомца. Не стоит его насильно обнимать или целовать. Это может напугать кошку и побудить её напасть. Кроме того, это совсем не укрепит вашу с ним связь, а скорее наоборот, вынудит кошку сторониться вас и проявлять агрессию для самозащиты.

Иногда кошка может прийти и кусать хозяина, чтобы привлечь к себе внимание либо из чувства собственничества. Во втором случае такое поведение имеет место быть, если кошка ощущает угрозу. Например, когда в гости пришли посторонние люди. Покусыванием хозяина она может обозначать территориальность.

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Укусы кошки как выражение любви

Специалист по поведению кошек доктор Карен Беккер считает, что кусание хозяина может быть свидетельством… его любви. Если атаки питомца мягкие и нетравмирующие, то это явный признак того, что вы для животного многое значите. Таким образом оно может выражать свою привязанность.

Как отучить кошку от агрессии во время поглаживаний?

Поведение кошки можно скорректировать, если соблюдать ряд рекомендаций от ветеринаров. Вот несколько простых советов для того, чтобы построить хорошие отношения со своей кошкой с минимальной или нулевой агрессией, вызванной поглаживанием.

Избегайте “запретных” зон при поглаживаниях

Кошки имеют репутацию непредсказуемых и капризных существ. У них есть личные предпочтения и уникальные способы выражения своих симпатий и антипатий.

Многие кошки любят ласку, когда их трогают и держат на руках. Но у них также могут быть определённые “запретные” зоны.

Знание того, где ваш котенок любит, чтобы его почесали, может помочь сократить агрессию, вызванную лаской.

Попробуйте погладить кошку у основания подбородка или хвоста, вокруг ушей и за усами на щеке. Имейте в виду, что многие кошки не любят, когда их трогают за живот.

Избегание «неприкасаемых» зон, может помочь сократить нежелательные укусы и царапины. Это может потребовать немного проб и ошибок, но вы определённо сможете найти подход, если будете наблюдательны. Кошки, как правило, очень экспрессивны, поэтому легко определить, нравится им что-то или нет.

Не играйтесь с кошкой руками

Вам нужно научить кошку с самого начала, что ваши руки и пальцы — это не игрушки. Кошки играют с когтями, лапами и зубами, поэтому они, естественно, захотят вас укусить, если посчитают, что вы с ними играетесь

Всегда имейте игрушку, которую можно предложить вместо пальцев, в идеале такую, которая позволяет играть без участия рук (например, лазерную указку).

Практикуйте тайм-аут

Если ваша кошка сильно кусает вас, пока вы её гладите, медленно уберите руку, затем выйдите из комнаты на какое-то мгновение. Этот тайм-аут даст понять животному, что оно вело себя неподобающе. Так мать-кошка учит своих котят, когда они играются слишком грубо.

Обязательно вернитесь в комнату через несколько секунд, чтобы кошка не начала нервничать в ваше отсутствие.

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Хвалите и поощряйте за хорошее поведение

Поощряйте кошку добрым тоном и лакомствами, когда она ведёт себя соответствующим образом. Это даст её понимание того, что она делает что-то хорошее.

Подкрепляйте это поведение постоянными замечаниями. Если животное ведёт себя хорошо, скажите им об этом. Точно так же, если ваш котёнок плохо себя ведет, не бойтесь использовать строгий голос для напоминания о том, что укусы и царапины не приветствуются. Животное хорошо считывает настроение хозяина по голосу.

Убедитесь, что все члены семьи и гости общаются также последовательно.

Предложите ей кусочек чего-нибудь вкусного после сеанса игры без укусов. Кошки умны и могут установить связь между поощрениями и хорошим поведением.

Не применяйте суровые наказания

Не наказывайте кошку за плохое поведение физическими наказаниями, например, хватая её за шкирку. Вы можете использовать строгий голос, но никогда не должны кричать на свою кошку или бить её. Такое поведение только усилит её агрессивное поведение. Кроме того, это научит вашу кошку только одному — что вы тот, кого следует избегать.

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