Как приготовить капусту для голубцов за 10 минут? Нашли способ, где не нужно варить

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Опубликовано: 23.01.2025 10:17 , Обновлено: 23.01.2025

Среди всего многообразия блюд на столах белорусов особое место занимают голубцы. Сытные и ароматные, они — прекрасный вариант блюда для семейного ужина, так и для праздничного стола. Однако приготовление голубцов, как правило, времязатратный процесс, который в иной раз отбивает всякое желание их делать. Но если вооружиться некоторыми хитростями, дело пойдёт быстрее. Telegraf.news узнал, как можно сделать кочан капусты мягким без варки за 10 минут.

Поклонники голубцов всегда находятся в поиске трюков, которые позволят ускорить процесс приготовления их любимого блюда. Так, например, многие хозяйки уже давно взяли на заметку рецепты ленивых голубцов. Они, как правило, позволяют избежать мучительного этапа варки и подготовки капусты.

Однако сколько бы ни было таких рецептов, многие по-прежнему верны классике - начинке из овощей, риса и фарша в мягкой обёртке из капустного листа.

Желание приготовить традиционные голубцы быстрее вынуждает кулинаров становиться изобретательными. Особенно в вопросе подготовки капусты.

Так, например, ранее Telegraf.news ужеписал о том, как быстро подготовить капусту для голубцов, разрезав её особым способом. Также многие хозяйки взяли на заметку трюк с помещением кочана капусты в морозилку. Но на этом изыскания хозяек не заканчиваются.

Как приготовить капусту за 10 минут?

Чтобы сварить капусту, совсем необязательно использовать кастрюли и томиться в долгом ожидании у плиты. Есть простой способ, который размягчит все листья овоща в рекордно короткие сроки.

Этим лайфхаком поделилась пользовательница с ником mkkulinart1, которая активно ведёт кулинарный блог в TikТok.

Для этого нужно просто положить кочан в тарелку, подлить в неё немного воды и поставить овощ на разогревание в микроволновку на 10 минут. По истечению времени кочан размягчится, а его листья будут без труда сниматься один за другим. Если капуста оказалась крупной и середина кочана всё ещё кажется твёрдой, процедуру можно повторить.

https://www.tiktok.com/@mk_kulinart1/video/7162482485287324933?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5&t=1737610593088

Пользователи соцсети, протестировавшие метод, признали его эффективность.

Попробовала. Превосходно получилось, — написала одна из девушек в комментариях.

Некоторые заметили, что способ можно усовершенствовать. Так, по мнению одного из комментаторов, дело пойдёт ещё быстрее, если кочерыжку вырезать.

“Кочерыжку всё же лучше вырезать. Легче листья снимать”, - написал кто-то.

Ещё одна пользовательница посоветовала переворачивать капусту в процессе.

“Попробуйте через 5 минут перевернуть кочан на другую сторону. Так равномернее разваривается. А если ещё и в пакет для запекания положить, то будет ещё круче эффект”, - посоветовала другая пользовательница.

Ранее Telegraf.news писал о том, что голубцы — любимое блюдо многих людей. Неудивительно, ведь сочетание мяса, риса и капусты — настоящее лакомство, особенно если запечь это всё под томатным соусом. Однако, чтобы разнообразить рацион, можно заменить начинку на более интересную. При этом, обновленное блюдо всё также будет радовать вас и близких невероятным вкусом.

Эта начинка превратит обычные голубцы в деликатес. Чем заменить традиционные фарш с рисом?