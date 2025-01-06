Эти слоёные голубцы не потребуют заворачивания в капусту. Нашли вкусный экспресс-метод приготовления любимого блюда

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Опубликовано: 06.01.2025 09:57 , Обновлено: 06.01.2025

Голубцы - любимое блюдо многих белорусов, однако подготовка капустных листьев и заворачивание в них начинки не делают их приготовление быстрым мероприятием. По этой причине со временем хозяйки начали изобретать массу "ленивых" рецептов, которые порой своим вкусом не только не уступают классической версии, но и превосходят её. Так, вы можете приготовить слоёные голубцы в духовке. Этот экспресс-метод непременно попадёт в книгу домашних рецептов.

Приготовленные в виде слоёной запеканки голубцы — вкусное и быстрое решение для всех любителей этого блюда, испытывающих недостаток во времени. Такое блюдо ничуть не уступает по своим вкусовым качествам оригинальному рецепту и при этом исключает сразу несколько утомительных этапов готовки, связанных с подготовкой капусты.

Слоёная запеканка-голубцы состоит практически из тех же ингредиентов, что и традиционные голубцы. Меняется только формат приготовления. Однако чтобы сделать блюдо ещё более вкусным и аппетитным, вы можете посыпать его сверху тёртым сыром.

Отличным выбором станет моцарелла, гауда или чеддер. Посыпайте блюдо в течение последних 10 минут запекания, чтобы сыр хорошо расплавился и стал золотистым.

Как выложить слои, чтобы всё пропеклось, и сколько запекать, рассказываем в рецепте ниже.

Как приготовить слоёные голубцы?

Ингредиенты:

[info_b]*количество продуктов приведено из расчёта на ужин для 4 персон.[/info_b]

400 г свиного и говяжьего фарша,

половина кочана белокочанной капусты,

большая луковица,

полстакана сухого риса,

2 зубчика чеснока,

500 мл томатного пюре,

2 чайные ложки томатной пасты,

полстакана воды,

чайная ложка сладкого перца,

приправа для мясного фарша,

соль, перец, сахар по вкусу,

по желанию: тёртый сыр и петрушка для посыпки готового блюда.

Приготовление:

Отварите рис в подсоленной воде до плуготовности и процедите. Положите капусту в кастрюлю с кипящей водой и варите 5-7 минут, чтобы она немного размягчилась. Затем нарежьте еёнебольшими кусочками. Нарезаем лук и чеснок небольшими кубиками и обжарьте в небольшом количестве масла до золотистого цвета. В большую миску выложите фарш, рис, лук с чесноком, томатную пасту и специи. Все тщательно перемешайте до объединения ингредиентов. Смажьте маслом жаропрочную форму. На дно выложите слой капусты, а сверху половину приготовленной мясной начинки. Продолжайте чередовать слои, пока все ингредиенты не будут использованы и капуста не окажется сверху. Смешайте томатное пюре с водой, приправьте солью и перцем, а затем залейте ею запеканку. Если вы предпочитаете более густой вариант, смешайте его с небольшим количеством муки. Убедитесь, что соус доходит до каждого слоя. Накройте форму алюминиевой фольгой и запекайте в разогретой до 180 градусов в духовке около 50 минут. Снимите фольгу на последние 10 минут, чтобы верх слегка подрумянился. По желанию на этом этапе можете посыпать запеканку тёртым сыром. Готовую запеканку-голубцы посыпьте петрушкой и подавайте горячей. Она очень вкусна со сметаной или по себе со свежим хлебом.

Ранее Telegraf.news писал о том, что приготовление голубцов может быть трудоемким. Самое неприятное — возиться с капустными листьями, чтобы они не сломались при заворачивании. Все это занимает время и, что ценно для многих, место на столе. Фудблогер показал альтернативный вариант — приготовить капусту для голубцов в ее собственной влаге.

Больше не варите капусту для голубцов. Фудблогер показал «лучший» способ размягчить листья без воды