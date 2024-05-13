Эта начинка превратит обычные голубцы в деликатес. Чем заменить традиционные фарш с рисом?
Голубцы — любимое блюдо многих людей. Неудивительно, ведь сочетание мяса, риса и капусты - настоящее лакомство, особенно если запечь это всё под томатным соусом. Однако, чтобы разнообразить рацион, можно заменить начинку на более интересную. При этом, обновленное блюдо всё также будет радовать вас и близких невероятным вкусом.
Возможно, вы немного удивлены, ведь как это возможно, чтобы начинка для голубцов не содержала ни фарша, ни риса? Однако, поверьте, блюдо получится не менее насыщенным и сочным.
Новые ингредиенты, завернутые в капустный лист, составят поистине удивительное сочетание. Фарш с рисом заменят… картофель, бекон (или грудинка) и лук. Разве это не звучит довольно вкусно?
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 100 г кусочков бекона (грудинки);
- 3 луковицы;
- 1 качан капусты;
- 2 яйца;
- 2 л бульона (можно заменить обычной водой);
- майоран (можно заменить базиликом, эстрагоном или тимьяном);
- перец;
- соль.
Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты
Рецепт альтернативных голубцов
Мелко нарежьте лук и бекон (грудинку). Обжарьте оба ингредиента в небольшом количестве растительного или сливочного масла на сковороде.
Затем ошпарьте капустные листья в кипятке, они должны отделяться от шейки.
Натрите картофель на крупной терке и положите в миску.
Добавьте лук и бекон (грудинку). Вбейте яйца, добавьте перец, соль и майоран. Смешайте ингредиенты вместе, чтобы получилась однородная начинка.
Положите по две ложки начинки на каждый капустный лист. Заверните, как традиционные голубцы.
Затем положите их в кастрюлю, залейте бульоном (или водой) и тушите 30 минут.
Подавайте с томатным соусом или сметаной.
Ранее Telegraf.news предлагал еще один рецепт голубцов, но в этот раз без капусты. Просто заверните щедрую порцию мясной начинки в другой овощ, который заменит традиционную капусту. Получается вкусно и оригинально, особенно если позаботиться о том, чтобы запечь голубцы под томатным соусом.
Заверните сочную начинку в этот овощ вместо капусты. Нашли необычный и простой рецепт голубцов