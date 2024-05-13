Эта начинка превратит обычные голубцы в деликатес. Чем заменить традиционные фарш с рисом?

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Опубликовано: 13.05.2024 11:38 , Обновлено: 12.05.2024

Голубцы — любимое блюдо многих людей. Неудивительно, ведь сочетание мяса, риса и капусты - настоящее лакомство, особенно если запечь это всё под томатным соусом. Однако, чтобы разнообразить рацион, можно заменить начинку на более интересную. При этом, обновленное блюдо всё также будет радовать вас и близких невероятным вкусом.

Возможно, вы немного удивлены, ведь как это возможно, чтобы начинка для голубцов не содержала ни фарша, ни риса? Однако, поверьте, блюдо получится не менее насыщенным и сочным.

Новые ингредиенты, завернутые в капустный лист, составят поистине удивительное сочетание. Фарш с рисом заменят… картофель, бекон (или грудинка) и лук. Разве это не звучит довольно вкусно?

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

100 г кусочков бекона (грудинки);

3 луковицы;

1 качан капусты;

2 яйца;

2 л бульона (можно заменить обычной водой);

майоран (можно заменить базиликом, эстрагоном или тимьяном);

перец;

соль.

Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты

Рецепт альтернативных голубцов

Мелко нарежьте лук и бекон (грудинку). Обжарьте оба ингредиента в небольшом количестве растительного или сливочного масла на сковороде.

Затем ошпарьте капустные листья в кипятке, они должны отделяться от шейки.

Натрите картофель на крупной терке и положите в миску.

Добавьте лук и бекон (грудинку). Вбейте яйца, добавьте перец, соль и майоран. Смешайте ингредиенты вместе, чтобы получилась однородная начинка.

Положите по две ложки начинки на каждый капустный лист. Заверните, как традиционные голубцы.

Затем положите их в кастрюлю, залейте бульоном (или водой) и тушите 30 минут.

Подавайте с томатным соусом или сметаной.

Ранее Telegraf.news предлагал еще один рецепт голубцов, но в этот раз без капусты. Просто заверните щедрую порцию мясной начинки в другой овощ, который заменит традиционную капусту. Получается вкусно и оригинально, особенно если позаботиться о том, чтобы запечь голубцы под томатным соусом.

Заверните сочную начинку в этот овощ вместо капусты. Нашли необычный и простой рецепт голубцов