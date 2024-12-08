Как почистить помело за минуту? Нашли 2 быстрых способа и 1 для красивой подачи

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Опубликовано: 08.12.2024 07:07 , Обновлено: 08.12.2024

Прибывший некогда с Востока помело успешно прижился на прилавках белорусских магазинов. Однако справляться с его очисткой легко и без усилий и по сей день удаётся не всем. Кажется, что мучительное расковыривание толстой оболочки цитруса - неизбежный ритуал при его употреблении,но стоит знать, что существует простой способ почистить этот фрукт за минуту. Рассказываем про трюк, который позволит наслаждаться помело также легко, как мандарином.

Главная ошибка, которую допускают при очистке помело, - это основной принцип действия. Многие полагают, что избавлять фрукт от кожуры нужно также, как если бы пришлось иметь дело с апельсином или мандарином. Просто снимать кожуру до тех пор, пока в руках не останется сочное ядрышко с дольками.

Однако таким способом быстро фрукт не почистить - уж больно толстая и неподатливая кожура. Более того, сами дольки помело отличаются плотной околоплодной плёночкой, которую для того, чтобы есть помело, также нужно снимать.

По итогу процесс превращается в сложное и изматывающее действо, после которого остаётся много отходов. Однако есть простой способ почистить фрукт и его дольки быстро. Его показали пользователи TikТok.

Как почистить помело за минуту?

Чтобы быстро почистить помело, сначала нужно отрезать у фрукта макушку и попку, после чего нарезать фрукт толстыми кольцами.

Сделайте поперечный надрез на кольцах и раскройте их, как в видео. Теперь только остаётся с лёгкостью отделить отошедшие от околоплодной оболочки дольки.

Такой способ позволяет быстро и удобно нарезать фрукт. При этом дольки с мякотью без труда очищаются и сохраняют форму.

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Другие способы очистки

Если же вы хотите почистить помело так, чтобы мякоть оставалась в ядрышке, то можете использовать другие способы.

Например, надрезать кожуру от макушки вниз по принципу цветочка, после чего раскрыть её, высвободив мякоть.

Также вы можете нарезать помело так, чтобы его кожуру можно было использовать в качестве мисочки, в которой и можно подать дольки. Способ не такой быстрый и удобный, но открывающий возможность для красивой подачи.

Для этого сначала помойте фрукт. Потом сделайте поперечный надрез на кожуре по центру помело. После чего просуньте пальцы между фруктом и его кожурой и аккуратно извлеките ядро. Разломите ядро и очистите дольки от околоплодной оболочки. Сложите их в нижнюю часть кожуры-миски и накройте половинкой-крышечкой. Можно подавать на стол.

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Кожуру на выброс?

Ароматную и мясистую кожуру от помело сосем необязательно выбрасывать. Она, так же, как и фрукт, содержит в себе много витаминов и ценных веществ.

Нарежьте кожуру удобным образом и высушите, например, на батарее в течение нескольких дней.

В высушенном виде кожуру можно хранить несколько месяцев (лучше всего в стеклянной банке) и добавлять в для аромата и вкуса в чай.

Кроме того, из кожуры помело можно приготовить вкусные цукаты или варенье.

[info_b]Помните, что цитрусовые могли подвергаться обработке химикатами, поэтому предварительно кожуру нужно хорошо вымыть. Желательно тщательно почистить его чистой зубной щеткой. [/info_b]

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