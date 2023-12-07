Посыпьте ковры этими специями и пропылесосьте. Почему это нужно сделать перед Новым годом?

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Опубликовано: 07.12.2023 10:20 , Обновлено: 07.12.2023

Перед наступлением Нового года мы стремимся привести в порядок свой дом и создать в нем атмосферу праздника и уюта. Один из способов придания особого настроения помещению — почистить ковры, а затем посыпать их специями, которые наверняка найдутся в шкафах у многих. Сделайте так — и вы почувствуете себя как в сказке.

Сначала почистите ковры этим средством

Ковры — это не только стильный аксессуар, но и защита для наших ног. К сожалению, у них есть один существенный недостаток - они очень быстро пачкаются. Поэтому перед новогодними праздниками коврам нужно особое внимание. Какие чистящие средства справятся даже с застарелыми загрязнениями?

Первый, самый простой вариант - использовать капсулы для стирки. Растворите одну штуку в миске с водой и смочите в растворе губку. Затем энергично потрите пятна, пока не появится пена. В этом случае вам придется потратить много времени на тщательное оттирание, чтобы активные ингредиенты успели удалить грязь.

Если вы не пользуетесь капсулами, а покупать их вам не по душе, можно приготовить домашнее средство для ковров. Для начала разведите воду с уксусом в пропорции 1:2 и потрите загрязненный участок. Затем насыпьте на пятно пищевую соду и тщательно вотрите ее губкой или щеткой с мягкой щетиной. Оставьте пищевую соду примерно на час, а затем протрите грязные пятна увлажненной губкой.

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Посыпьте их этой специей

Когда уборка закончена, стоит попробовать интересный трюк со специями. Рождество и Новый год — это время, когда во многих домах пахнет домашней выпечкой. Поэтому неплохо будет рассыпать на ковер небольшое количество специй.

Как нельзя лучше подойдут корица и гвоздика. Дайте время, чтобы аромат впитался, а через несколько часов пропылесосьте ковер.

Если запах корицы и гвоздики кажется вам слишком сильным, используйте другие продукты, чтобы освежить аромат ковра. Одно из них - сок цитрусовых, таких как мандарины и лимоны. Просто выжмите немного сока и перелейте его в бутылочку с распылителем. Добавьте немного воды и опрыскайте ковер.

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