Как отмыть сиденье унитаза от желтизны? Вот какие 6 средств заменят агрессивную химию

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Опубликовано: 14.03.2025 11:57 , Обновлено: 14.03.2025

Многие пользователи туалетов со временем замечают, что некогда белоснежные сиденья покрываются жёлтыми пятнами, которые уже не отмываются так просто. Кажется, что для этого потребуется применить едкую химию или и вовсе заменить сиденье, но не спешите принимать такие решения. Журналистка Telegraf.news нашла 6 простых трюков, которые избавят сиденье для унитаза от неприглядной желтизны.

При мытье туалета некоторые уделяют больше внимания отмыванию самого унитаза, нежели его сиденью. Между тем оно собирает не меньше бактерий, чем его собрат внизу. Многие для очистки сиденья ограничиваются простым протиранием тряпочкой, но это неизбежно приведёт к его скорому пожелтению.

Попытки отмыть такие загрязнения простой щёткой и мылом не приводят к успеху, а использование агрессивной химии грозит порчей материала сиденья. В таком случае следует прибегнуть к нескольким экологичным, но эффективным методам очистки.

Как отбелить сиденье унитаза? Используйте этот экологичный метод

Чистить сиденье унитаза нужно не только из эстетических соображений. В отличие от самого унитаза, к сиденью регулярно прикасаются руками, поэтому важно, чтобы оно не становилось разносчиком потенциально опасных бактерий.

К сожалению, простое протирание сиденья унитаза влажной тряпкой не удаляет всю грязь. Более того, со временем его поверхность покрывается желтыми пятнами, которые крайне плохо поддаются отмыванию. Существует несколько способов отбелить сиденье унитаза домашними средствами.

Уксус — отличный вариант для удаления желтых пятен, но его запах очень едкий, что может быть не очень комфортно во время уборки. В таком случае почему бы не использовать лимон ?

Это экологичный и дешёвый способ отбелить сиденье унитаза.

Разрежьте фрукт пополам, посыпьте его поваренной солью, а затем тщательно натрите сиденье унитаза (вместо лимона можно использовать грейпфрут).

Оставьте на несколько минут, затем протрите всё влажной тряпкой (при необходимости повторите операцию до полного удаления желтых пятен).

Сочетание лимонного сока и поваренной соли отлично подходит для удаления известкового налета и пятен, а также обладает отбеливающими свойствами. Этот трюк эффективно борется с жёлтыми пятнами.

Что можно и нужно чистить лимоном? Эксперты назвали 5 вещей

Как ещё отмыть сиденье от желтизны?

Конечно, для того чтобы отмыть унитаз, можно использовать и химические средства. Однако стоит быть с ними крайне осторожными. Средства с содержанием хлора, например, отбеливатель, могут повредить структуру материала сиденья. После процедуры оно будет казаться чистым, но со временем станет выглядеть только желтее, поскольку слишком агрессивные средства сделают поверхность пористой и восприимчивой к загрязнениям. Такие сиденья уже не отчистить, и их придётся заменить.

“Отбеливатель нельзя использовать для чистки туалета! Многие новые унитазы имеют антибактериальное покрытие, отбеливатель его портит. Что касается сиденья, то материал после чистки отбеливателем приходит в негодность. Когда на материал сиденья после чистки попадает воздух, он вступает с ним в реакцию и желтеет”, - рассказала эксперт бренда унитазов Reece.

Кроме того, химические средства могут раздражать кожу, дыхательную систему и даже вызывать аллергию.

Помимо трюка с лимоном, есть и другие способы чистки для поддержания белоснежной чистоты сиденья унитаза.

Пищевая сода — смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Вотрите средство в сиденье унитаза и оставьте на 5–10 минут. По истечении этого времени протрите поверхность губкой и смойте препарат чистой водой.

— смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Вотрите средство в сиденье унитаза и оставьте на 5–10 минут. По истечении этого времени протрите поверхность губкой и смойте препарат чистой водой. Лимонная кислота — просто растворите ее в теплой воде, затем нанесите раствор на сиденье унитаза и подождите несколько минут. По истечении этого времени промойте поверхность водой и вытрите насухо тканью.

— просто растворите ее в теплой воде, затем нанесите раствор на сиденье унитаза и подождите несколько минут. По истечении этого времени промойте поверхность водой и вытрите насухо тканью. Зубная паста — используйте обычную, самую дешевую зубную пасту без абразивных частиц. Нанесите средство на сиденье унитаза, оставьте на 15 минут, затем потрите поверхность мягкой щеткой и смойте теплой водой.

— используйте обычную, самую дешевую зубную пасту без абразивных частиц. Нанесите средство на сиденье унитаза, оставьте на 15 минут, затем потрите поверхность мягкой щеткой и смойте теплой водой. Перекись водорода — просто смешайте ее с водой и распылите на сиденье унитаза. Оставьте смесь на несколько минут, затем протрите поверхность влажной тканью. Благодаря этому ваше сиденье для унитаза будет выглядеть как новое.

А как часто нужно мыть туалетный ёршик?

Фото: dzen.ru

К числу туалетных аксессуаров, которые также нуждаются в качественной очистке относится и туалетный ёршик. Дело в том, что отправляясь после процедур в свой держатель, ёршик попадает в тёмное, тёплое и влажное место, которое служит идеальной средой для размножения бактерий. Это, в свою очередь, может стать причиной появления неприятного запаха.

Кроме того, со временем ёршик под влиянием вышеперечисленных факторов может изменить свой цвет. Щетинки ёршиков при отсутствии должного ухода теряют свой первоначальный вид, становясь рыжеватого цвета. Изменение цвета усиливается, если ёршик стоит в воде в держателе.

Чтобы этот туалетный аксессуар служил долго и не терял своих качеств, его следует тщательно чистить и высушивать после каждого использования, а держатель — чистить и дезинфицировать не реже одного раза в месяц.

Как правильно мыть туалетный ёршик и как часто его заменять Telegraf.news писал по ссылке ниже.

Как часто нужно мыть и менять туалетный ёршик? Эксперт рассказала, что делать, чтобы не оставался мокрым

Также ранее Telegraf.news писал о том, что в каждом туалете стоит ёршик, который мы используем для чистки унитаза. Однако стоит помнить, что этот предмет нуждается в регулярной чистке, иначе вы не только приведете к появлению неприятного запаха, но и к размножению бактерий. Как же его мыть? Есть домашний метод, который идеально подходит для этой цели. Он недорогой и очень эффективный.

Насыпьте в воду 2 ложки этого и оставьте на час. Как эффективно очистить ершик для унитаза?