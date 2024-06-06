Насыпьте в воду 2 ложки этого и оставьте на час. Как эффективно очистить ершик для унитаза?

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Опубликовано: 06.06.2024 11:09 , Обновлено: 06.06.2024

В каждом туалете стоит ёршик, который мы используем для чистки унитаза. Однако стоит помнить, что этот предмет нуждается в регулярной чистке, иначе вы не только приведете к появлению неприятного запаха, но и к размножению бактерий. Как же его мыть? Есть домашний метод, который идеально подходит для этой цели. Он недорогой и очень эффективный.

Два простых способа очистить ершик

Очистить ершик для унитаза можно с помощью проверенного трюка с пищевой содой. Налейте теплую воду в ведро или миску, затем добавьте две чайные ложки пищевой соды и перемешайте. Опустите ершик в раствор и, если получится, поставьте туда же контейнер, и оставьте на час. По истечении этого времени просушите щетину. Только когда она полностью высохнет, положите ершик обратно в контейнер.

Другой и гораздо более быстрый способ - смешать в унитазе полчашки уксуса, столовую ложку пищевой соды и несколько капель перекиси водорода. Поместите ершик в унитаз примерно на пять минут, затем выньте и смойте.

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Как избавиться от налета в унитазе?

Налет на унитазе - это не новость. Его образование - естественный процесс, который происходит из-за жесткой воды. Однако вместо того, чтобы чистить ее химическими средствами, воспользуйтесь домашним трюком.

Налейте в чашу уксус, чтобы он покрыл внутренние стенки унитаза, и оставьте его на ночь. Утром возьмите ершик и почистите унитаз, чтобы избавиться от остатков налета, а затем спустите воду.

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