Как часто нужно мыть и менять туалетный ёршик? Эксперт рассказала, что делать, чтобы не оставался мокрым

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Опубликовано: 13.03.2025 12:38 , Обновлено: 13.03.2025

Туалетный ёршик — неотъемлемый атрибут в каждой уборной, и он, как водится, выполняет самую грязную работу в доме. Однако часто вопрос его мытья и замены не всплывает на повестку дня очень долгое время. Как часто нужно мыть туалетный ёршик и чем? Журналистка Telegraf.news узнала, какие рекомендации дают специалисты.

Состояние туалетного ёршика и его чистота могут игнорироваться пользователями многие годы, несмотря на практически ежедневное использование. Некоторые полагают, что чистить ёршик необязательно, поскольку он моется в процессе чистки самого унитаза дезинфицирующим средством. Но так ли это?

Зачем и как часто следует чистить ёршик для унитаза?

Фото: thespruce.com

Даже если туалетный ёршик используется с чистящим средством, которое вы выбрали для чистки унитаза, в щетине и вдоль ручки всё равно остаются частички фекалий.

Отправляясь после процедур в свой держатель, туалетный ёршик попадает в тёмное, тёплое и влажное место, которое служит идеальной средой для размножения бактерий. Это, в свою очередь, может стать причиной появления неприятного запаха.

Кроме того, со временем ёршик под влиянием вышеперечисленных факторов может изменить свой цвет. В комплексе с минералами из жёсткой воды и загрязнениями щетинки ёршиков при отсутствии должного ухода теряют свой первоначальный вид, становясь рыжеватого цвета. Изменение цвета усиливается, если ёршик стоит в воде в держателе.

Чтобы этот туалетный аксессуар служил долго и не терял своих качеств, его следует тщательно чистить и высушивать после каждого использования , а держатель — чистить и дезинфицировать не реже одного раза в месяц .

Эксперт по экологичной уборке Натали Уайз советует искать компостируемый туалетный ершик с деревянной или бамбуковой ручкой и щетиной из натурального волокна.

«После того, как вы почистили туалет, спустите воду в последний раз и промойте щетку под чистой поступающей водой. Один из удобных приемов — дать мокрой щетке высохнуть, прижав её ручку сидением унитаза, позволяя воде с щётки стекать вниз, пока она не высохнет», - дала рекомендации по уходу за ёршиком специалист.

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Как и чем чистить туалетный ёршик?

Фото: The Spruce

Для очистки ёршика можно использовать несколько средств. Один из самых эффективных способов предполагает применение хлорного отбеливателя .

Смесь из горячей воды и жидкого раствора хлорного отбеливателя уничтожит 99,9% бактерий на туалетной щетке и держателе. Используйте пластиковое ведро вместо унитаза, так как щетка должна замачиваться около часа.

Вот как следует производить мытьё этим способом:

Поместите большое ведро в ванну или душевую кабину для удобства. Добавьте около 4 литров горячей воды и одну чашку жидкого хлорного отбеливателя.

Опустите в смесь туалетный ёршик и держатель. Убедитесь, что головка щетки и большая часть ручки погружены в раствор. Оставьте всё замачиваться минимум на час.

Наденьте резиновые перчатки, достаньте держатель и ёршик и промойте их под горячей водой в течение минуты.

Высушите их салфеткой из микрофибры, бумажными полотенцами или дайте им полностью высохнуть на воздухе, прежде чем убрать ёршик на хранение.

Почистить ёршик можно и с помощью столового 9% уксуса , хотя он и не настолько эффективен. Вот как это сделать:

Смочите только что промытый туалетный ёршик уксусом и дайте ему высохнуть на воздухе.

Распылите уксус на внутреннюю и внешнюю поверхность держателя и протрите его салфеткой из микрофибры или бумажными полотенцами.

Храните сухую щетку в чистом держателе.

Помыть ёршик можно также любым у ниверсальным чистящим средством или жидкостью для мытья посуды . Такой способ не продезинфицируют ёршик для унитаза, но значительно уменьшит количество бактерий.

Наполните большое ведро 3-4 литрами горячей воды и добавьте рекомендуемое на этикетке количество чистящего средства (обычно достаточно 30 грамм).

Погрузите в воду ершик и держатель и оставьте их замачиваться на два часа.

Наденьте резиновые перчатки, чтобы достать предметы, и промойте их под горячей водой.

Протрите насухо салфеткой из микрофибры или дайте высохнуть на воздухе.

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Когда пора заменить туалетный ёршик?

Фото: dzen.ru

Со временем щетинки на туалетном ёршике изнашиваются и деформируются. Слишком покорёженный ёршик может даже оставлять царапины в унитазе, которые будут собирать больше бактерий и пятен от жесткой воды.

Специалисты Online Bedrooms советуют заменять туалетный ёршик каждые 9 месяцев. Если щетинки стали ломкими, обесцветились, а сам прибор начал неприятно пахнуть даже после чистки, то его также следует заменить.

Щётка с силиконовой щетиной более долговечна и может прослужить до года. Однако если головка повредилась или ослабла, то замена может понадобиться раньше.

Ранее Telegraf.news писал о том, что существует ещё один домашний метод, который идеально подходит для очистки. Он недорогой и очень эффективный.

Насыпьте в воду 2 ложки этого и оставьте на час. Как эффективно очистить ершик для унитаза?