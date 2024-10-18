Как отмыть накипь с душевой лейки? Эти домашние растворы из 2 продуктов вернут напор воды

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Опубликовано: 18.10.2024 09:11 , Обновлено: 18.10.2024

Каким бы красивым ни был новый душ, со временем его элементы теряют блеск и загрязняются. В особенности таким изменениям подвержена душевая лейка. Смыть мыльно-известковые отложения на ней простой водой с мылом не удастся, и может показаться, что придётся применять едкие химические средства или даже заменить лейку. Однако не спешите принимать такие решения, пока не опробуете эти способы очистки. Зачастую их бывает достаточно, чтобы решить проблему с накипью.

Мытьё в душе - процедура, которая присутствует в жизни каждого человека практически ежедневно. Именно поэтому поверхности ванной быстро загрязняются, обрастая неприглядными и трудно смываемыми загрязнениями. Одно из самых стойких из них - известковый налёт, который, кажется, намертво прикипает ко всем элементам.

Особенно явен он на душевой лейке. Эта проблема не только портит её эстетический вид, но и снижает функциональность. Со временем отверстия душа забиваются налётом, и вода из них бежит хуже.

Избавиться от него можно при помощи специальных средств, но гораздо проще и экономичнее сделать это, воспользовавшись тем, что уже есть дома. Вот какие продукты и средства помогут вернуть лейке сияние.

Вода + Уксус

Одним из эффективных способов поделилась пользовательница TikTok с ником lerahack, которая регулярно публикует лайфхаки для упрощения быта и уборки. Для этого вам понадобится 9-процентный уксус, целлофановый пакет и горячая вода.

Поместите лейку в пакет и налейте в него горячую воду (примерно 40-60 градусов). Добавьте несколько столовых ложек уксуса и оставьте на ночь, завязав пакет. Это не позволит запаху уксуса распространяться по дому. После достаньте элемент и промойте проточной водой. За ночь все отложения извести растворятся, и лейка засияет чистотой.

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Кипяток + лимонная кислота

Ещё один дешевый и более быстрый способ — лайфхак с применением лимонной кислоты и кипятка. Сделайте раствор и поместите в него лейку на 10-15 минут. Этого времени будет достаточно для того, чтобы известь растворилась.

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[info_b]Способы с применением уксусной и лимонной кислот не подходят для матовых леек и смесителей т.могут разрушить это покрытие. [/info_b]

Как прочистить от известкового налёта отверстия в лейке?

Известковый налёт может забивать отверстия для воды в лейке, затрудняя её подачу. Часто эта проблема не исчезает даже после замачивания в моющих средствах. Наиболее простым решением этой проблемы выглядит применение зубочисток, однако это может быть не очень эффективно, так как налёт не исчезает, а остаётся внутри лейки.

Блогер-лайфхакер Константин Нечётов порекомендовал использовать ёршик для очистки зубов. Достаточно пройтись по отверстиям один раз, чтобы эффективно прочистить все загрязнения.

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