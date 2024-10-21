Как отмыть матовые смесители? Эти 2 домашних трюка эффективно удалят налёт даже с чёрной сантехники

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Опубликовано: 21.10.2024 09:05 , Обновлено: 21.10.2024

Матовая сантехника в последние годы всё активнее вытесняет привычные хромированные варианты. Однако нередко спустя время её владельцы начинают испытывать разочарование. Мыльные разводы и известковый налёт на матовом покрытии заметны очень сильно, и как отмыть эти загрязнения, не повредив поверхность, непонятно. Однако если знать нюансы ухода за такой сантехникой, она прослужит долго и будет радовать своим внешним видом много лет. Рассказываем, какие лайфхаки можно применить для очистки матовых смесителей и как продлить эффект чистоты.

Матовая сантехника черного, белого и других цветов — выбор, который сделали многие приверженцы современных интерьеров. Такие смесители действительно выглядят красиво и эффектно, создавая те самые модные и стильные ванны «как из Pinterest».

Сантехника с матовой поверхностью выглядит дорого, и на ней невидны отпечатки пальцев. Она поглощает свет, делая интерьер более успокаивающим.

Однако далеко не все, решившиеся на покупку таких смесителей, задумываются о том, как за ними ухаживать. А между тем такая сантехника более капризна в эксплуатации, и если очищать её неправильно, матовое покрытие можно попросту испортить.

Почему чёрные матовые смесители быстро теряют свой вид?

Матовые смесители, в особенности чёрного цвета, разделили их обладателей на два лагеря. Одни неустанно восхищаются такой сантехникой, другие же быстро разочаровываются, утверждая, что выбор смесителей стал худшим их решением.

Почему так происходит?

Стоит отметить, что во многом на внешний вид матовых поверхностей и скорость их загрязнения влияет качество воды. Если она очень жёсткая, то появление разводов и известковых отложений на такой сантехнике не заставит себя долго ждать. Особенно отчётливо такие загрязнения заметны на чёрных матовых смесителях.

[info_b]Очень жёсткая вода – повод для того, чтобы задуматься об установке фильтра для смягчения воды. Такое решение, пусть и повлечёт дополнительные затраты и хлопоты с заменой комплектующих, но непременно улучшит вид сантехники и положительно скажется на здоровье.[/info_b]

Второй фактор, влияющий на скорость загрязнения, — нюансы очистки. Дело в том, что матовые поверхности нельзя мыть химическими средствами и абразивами. Они пагубно влияют на их внешний вид и могут привести к повреждениям в виде пятен, царапин и слезшей краски.

Но на самом деле ухаживать за такими смесителями не так сложно, как и сохранять их привлекательный внешний вид. Главное — знать, как это делать.

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Как ухаживать за матовыми смесителями?

Согласно рекомендациям производителей матовой сантехники, для очистки допустимо использовать только тёплую мыльную воду и средство для мытья посуды. Помойте сантехнику раствором с мылом, после чего ополосните чистой (в идеале дистиллированной) водой и насухо вытрите чистой хлопковой тряпкой или микрофиброй.

Никакие жёсткие щётки, губки, мочалки, а также отбеливатели, аммиачные средства и прочие химические вещества использовать нельзя.

Если вы будете ежедневно протирать насухо поверхность матовых смесителей, то вряд ли столкнётесь с проблемой минеральных отложений. Однако стоит признать, что это не всегда реально. На практике к очистке сантехники приходится возвращаться через неделю или позже. В этом случае на её поверхности может образоваться налёт, который простым мыльным раствором не смыть. Что делать в таком случае?

Хотя кислоты обычно использовать нельзя, вы можете попробовать решить эту проблему с помощью лимона. Это эффективный способ удаления налёта, которым поделилась пользовательница с ником anastasia_lifeee в TikTok. Лимон мягко воздействует на поверхность матовой сантехники и удаляет минеральные отложения. Просто помассируйте долькой лимона загрязнённое место, смойте водой или влажной тряпкой и вытрите насухо.

Если вы опасаетесь, что лимон моет пагубно сказаться на смесителе, то можете протестировать его действие на его незаметном участке.

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Как продлить эффект чистоты матовых смесителей?

Ещё одним лайфхаком в борьбе с белыми пятнами на чёрной сантехнике поделилась пользовательница TikTok с ником cocacolnayyaa. По её словам, такой трюк позволяет создать водоотталкивающий эффект, который в течение недели предотвращает появление белого налёта.

В начале помойте сантехнику привычным способом и вытрите насухо. Затем нанесите на салфетку кокосовое масло и отполируйте матовую поверхность.

Ранее Telegraf.news писал о том, что ванная комната — одно из самых сложных для уборки мест в доме. Во многом это обусловлено пятнами от воды и мыла, которые присутствуют на всех поверхностях помещения. Наводить уборку в ванной всякий раз очень утомительно. Однако существуют некоторые хитрости, которые позволяют быстро избавиться от загрязнений и удержать чистоту намного дальше. Рассказываем о 2 неочевидных лайфхаках, при помощи которых можно эффективно очистить смеситель и зеркало от разводов.

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