Этот способ позволит мыть душевую кабинку реже. Вот как сделать водоотталкивающий эффект в 3 шага

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Опубликовано: 23.09.2024 15:51 , Обновлено: 23.09.2024

Мытьё в душе - одна из ежедневных гигиенических процедур, которые совершают люди в своей ванной комнате. Именно поэтому душевая кабинка очень быстро теряет опрятный вид и пачкается. Для того чтобы отмыть мыльно-водные разводы и известковый налёт, часто надо приложить немало усилий. Однако эффекта от затраченных сил часто не хватает надолго. К счастью, существует простой способ продлить чистоту в душевой кабинке. Для этого вам понадобится совершить манипуляцию с 1 средством, которое наверняка уже есть у вас дома.

Стёкла душевой кабинки - одна из самых больных тем каждого её владельца. После каждого мытья на них образуются стойкие разводы, которые быстро портят внешний вид. Каждодневная уборка душа - мероприятие, требующее немало сил и времени, и при этом от её уборки сохраняется ненадолго.

Однако есть способ, который позволит продлить чистоту душевой кабинки. Им поделились в телеграм-канале “хитрая хозяйка”.

Для этого вам потребуется одно из моющих средств, которое наверняка может найтись у вас дома, если вы активный пользователь посудомоечной машины. Речь идёт об ополаскивателе для посудомойки. Если у вас его нет, этот метод - отличный повод его приобрести.

Этот способ позволит мыть душевую кабинку реже

Дело в том, что ополаскиватель для посудомоечных машин обладает выдающимся водоотталкивающим эффектом, который не позволит каплям воды задерживаться на поверхности. Они будут активно стекать вниз, оставляя стекло чистым намного дольше.

Создать такой водоотталкивающий слой можно всего за 3 шага.

Сначала помойте стенки душа обычным способом.

После нанесите ополаскиватель на салфетку либо бумажное полотенце и протрите стёкла.

После процедуры слегка смочите обработанное стекло водой и дайте обсохнуть.

Всё готово!

К слову, есть также способ продлить чистоту смесителей ванной и душа и зеркала. Для этого вам понадобится свечной воск и пена для бритья . Что нужно делать рассказывали ранее по ссылке ниже.

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Как отмыть известковый налёт?

Ещё одной проблемой, которая может вызвать немало хлопот при очистке душа, является стойкий известковый налёт на поверхности стекла кабинки. Иногда кажется, что справиться с ними могут только мощные химические средства и абразивы.

Однако такие средства могут сыграть злую шутку и нередко портят кабинку, оставляя царапины и делая стекло тусклым. Попробуйте прибегнуть к более безопасному способу - спиртовому уксусу.

Это безопасное и недорогое чистящее средство, которое есть почти на каждой кухне. Для начала налейте в бутылку с распылителем тёплую воду и уксус в равных пропорциях. Затем тщательно распылите этот раствор на стекло душа и, при необходимости, на кран или соединительные элементы. Через несколько минут тщательно протрите поверхность и ополосните горячей водой.

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Также для этой цели вы можете прибегнуть к использованию лимонной кислоты .

Сделайте раствор из теплой воды и лимонной кислоты в пропорциях: 1 столовая ложка кислоты на 100 мл воды. Смешав ингредиенты, нанесите раствор на очищаемые поверхности и оставьте минимум на 8 минут, после чего смойте теплой водой.

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